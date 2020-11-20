У свіжому випуску "Голосу Америки" за 20 листопада – у США продовжують бити денні рекорди випадків інфікування COVID-19. Позитивний результат тесту за минулу добу отримали 187 тисяч людей. Якщо така тенденція триватиме, то до Нового року кількість померлих може сягнути 300 тисяч осіб.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: МЗС України запустило процедуру зміни посла у США. Очільник відомства Дмитро Кулеба подав на розгляд президента кандидатуру Оксани Маркарової. Штат Джорджія підтвердив перемогу Джо Байдена із відривом у понад 12 тисяч голосів.