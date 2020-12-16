У свіжому випуску "Голосу Америки" за 16 грудня – у США офіційно затвердили перший експрес-тест на COVID-19, який дозволено купляти без рецепту. Його можна зробити у домашніх умовах, без залучення лабораторії. Аби отримати результат, потрібно зачекати 20 хвилин.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Сенат США одноголосно схвалив призначення дипломатки Джулі Фішер на посаду нового посла у Білорусі. Її кандидатуру Дональд Трамп запропонував ще у травні.

Європейський парламент вручив представникам білоруської опозиції премію імені Сахарова за свободу думки. Відзначили, зокрема, Світлану Тихановську.

Щонайменше 274 журналісти опинилися за ґратами у 2020 році через професійну діяльність. Це – найбільша кількість з початку 1990-х років.

Чинний президент США Дональд Трамп розкритикував лідера республіканців у Сенаті. Все через те, що політик визнав Джо Байдена переможцем виборів.

Майже 112 000 американців перебувають у лікарнях з ускладненнями від COVID-19. У багатьох штатах запроваджують додаткові карантинні заходи.