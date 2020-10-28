У свіжому випуску "Голосу Америки" за 27 жовтня – повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що США підтримують зусилля України щодо розробки Кримської платформи. У посольстві Америки впевнено заявили, що Крим – це Україна.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: До виборів у США, які пройдуть 3 листопада, залишились лічені дні. Понад 62 мільйони американців вже встигли віддати свої голоси. Штаби Трампа і Байдена проводять численні зустрічі з виборцями у кількох ключових штатах.