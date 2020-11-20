У свіжому випуску "Голосу Америки" за 19 листопада – Конгресмени США одноголосно підтримали 2 законопроєкти, які посилюють тиск на Росію. Палата представників проголосувала проти повернення Росії до "Великої сімки" та підтримала законопроєкт про додаткові санкції через отруєння Олексія Навального.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт щодо підтримки демократії, прав людини та суверенітету Білорусі. Президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на суттєвих порушеннях під час підрахунку голосів на виборах. Вже понад 250 тисяч американців померли внаслідок захворювання на COVID-19. ІТ-галузь працює над додатками, що допомагають людям отримувати оперативну інформацію про захворюваність.