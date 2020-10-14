У свіжому випуску "Голос Америки" за 14 жовтня – американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. планує розпочати випробування своєї експериментальної вакцини проти коронавірусу COVID-19 на дітях віком від 12 років.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

Вже 11 мільйонів американців проголосували на президентських виборах у США. На минулих президентських виборах, станом на 16 жовтня, свої голоси віддали лише півтора мільйона американців.

За передвиборчою кампанією у США уважно слідкують не лише в Америці, але й у Європі. Відтак, більшість західних європейців на виборах вболівають за Джо Байдена. Натомість у Східній Європі підтримка у Дональда Трампа дещо міцніша.