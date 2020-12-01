У свіжому випуску "Голосу Америки" за 1 грудня – у кіберпонеділок американці витратили на покупки 11 мільярдів доларів. Це є абсолютним добовим рекордом для онлайн-шопінгу в США. Причиною стала пандемія COVID-19.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Штати Вісконсин та Аризона офіційно підтвердили перемогу Джозефа Байдена на президентських виборах у США.

Європейський Союз підбив підсумки щодо проведення реформ в Україні в рамках угоди про асоціацію. Там зазначено, що загалом програму реформ виконують, але деякі труднощі ще залишаються.

Впродовж 1 – 2 грудня 2020 року відбуватиметься саміт НАТО на міністерському рівні країн-членів Альянсу. Зокрема, темами наради є безпекова ситуація у Чорноморському регіоні та підтримка України й Грузії.