У свіжому випуску "Голосу Америки" за 8 грудня – лідерка опозиційного руху Білорусі Світлана Тихановська закликала Сполучені Штати Америки не призначати зараз посла в її країні. За словами ,громадської діячки, це посилить режим Лукашенка.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Вірменія та Білорусь долучились до 17 країн, які разом з Росією напередодні не підтримали резолюцію Генеральної асамблеї ООН із засудженням мілітаризації Криму.

Європейський Союз готує третій раунд санкцій проти оточення Лукашенка. Про це повідомив у понеділок, 7 грудня, представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель.

У Вірменії представники опозиційних партій оголосили про початок акції громадянської непокори. Прем'єр-міністра Нікола Пашиняна звинувачують у зраді через підписану за посередництва Росії заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі.