У свіжому випуску "Голосу Америки" за 16 жовтня – напередодні Дональд Трамп та Джо Байден на різних каналах провели одночасні телевізійні зустрічі з виборцями. Серед провідних – була тема коронавірусу.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Загальна кількість випадків інфікування COVID-19 у США перетнула позначку у 8 мільйонів. Випадки інфікування вірусом зросли у 41 штаті. Понад 18 мільйонів американців уже проголосували на президентських виборах. Однак на багатьох дільницях людям доводиться стояти у черзі годинами.