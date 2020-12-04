Голос Америки: Трамп може вже розпочати передвиборчу кампанію-2024
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 4 грудня – у Джорджії триває виборча кампанія за 2 сенаторські крісла. Великий мітинг на підтримку республіканців хоче провести Дональд Трамп. Припускають, що це буде початком передвиборчої кампанії 2024 року.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
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