У свіжому випуску "Голосу Америки" за 4 грудня – у Джорджії триває виборча кампанія за 2 сенаторські крісла. Великий мітинг на підтримку республіканців хоче провести Дональд Трамп. Припускають, що це буде початком передвиборчої кампанії 2024 року.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У США затвердили текст проєкту оборонного бюджету на 2021 рік. Сума безпекової допомоги Україні складатиме 250 мільйонів доларів. Черговий рекорд пандемії зафіксували у США – понад 213 тисяч нових випадків захворювання за добу. Міністерство юстиції США подало позов проти фейсбука. Соцмережу звинувачують у неправомірному найманні на роботу іноземців, коли на позиції могли кваліфікуватися громадяни США.