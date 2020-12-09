У свіжому випуску "Голосу Америки" за 9 грудня – Дональд Трамп досі не може змиритися з перемогою Джозефа Байдена. Він та його команда програли вже десятки позовів, у яких вимагали перерахунку голосів. Натомість сам Байден вже готується до інавгурації та представляє свою команду у Білому домі.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Палата Представників США схвалила проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. У ньому передбачили 250 мільйонів оборонної допомоги Україні і додаткові санкції проти "Північного потоку-2".

ОБСЄ продовжуватиме роботу у тих регіонах, де найбільше відчувається агресія Росії. Зокрема, мовиться про Україну, Білорусь, Молдову та Кавказ.