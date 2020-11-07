У свіжому випуску "Голосу Америки" за 6 листопада – очікування результатів виборів лише додали тривоги американцям в і так не простий 2020 рік. Ще до голосування майже 70% дорослих у США жалілися на посилений стрес, пов'язаний з виборами.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Америка і весь світ чекають остаточних результатів президентських виборів. Нараз лідирує демократ Джо Байден – 253 проти 214 голосів виборників. Він попереду вже у Пенсильванії, Джорджії, Леваді та Аризоні.

У низці вирішальних штатів відбуваються протести. Працівники дільниць у деяких округах непокояться про свою безпеку.