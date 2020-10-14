У свіжому випуску "Голос Америки" за 13 жовтня – після короткої паузи через інфікування COVID-19 Дональд Трамп відновив свої багатолюдні мітинги в різних регіонах. Першою зупинкою став штат Флорида. Також зустрічі з виборцями проводитьь і його політичний опонент Джо Байден.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: Президент України Володимир Зеленський анонсував загальнонаціональне опитування, яке має відбутись у день проведення місцевих виборів. Представниця білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку. Він має до 25 жовтня оголосити про відставку, інакше розпочнеться загальнонаціональний страйк. Співголови мінської групи ОБСЄ засудили продовження насильства в Нагірному Карабаху всупереч домовленості про гуманітарне перемир'я.