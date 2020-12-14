У свіжому випуску "Голосу Америки" за 14 грудня – уряд США планує запустити масштабну інформаційну кампанію вартістю 250 мільйонів доларів. Це зроблять для того, щоб переконати більше американців вакцинуватися від COVID-19. Станом на сьогодні,14 грудня, лише 60% опитаних сказали, що хочуть отримати вакцину, 20% висловилися – категорично проти.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Перші громадяни у США отримали в понеділок, 14 грудня, вакцину від COVID-19. Уряд затвердив для використання препарат виробництва американської компанії Pfizer та німецької – BioNTech. Хакери проникли у комп'ютерні мережі міністерства торгівлі, міністерства фінансів та, можливо, й інших урядових установ у США. Уряд не виключає, що особи, які намагалися отримати незаконний доступ, могли б бути росіянами.