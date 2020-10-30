У свіжому випуску "Голосу Америки" за 30 жовтня – через COVID-19 Геловін відбудеться без звичного розмаху. У Центрі з профілактики й контролю захворювань США попередили, що прогулянки дітей за солодощами під час пандемії є небезпечними. Втім, американці таки знайшли спосіб, як відсвяткувати навіть в умовах пандемії.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

У США станом на 30 жовтня 2020 року зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19. Позитивний тест отримали майже 90 тисяч людей.

Через президентські вибори у США, які відбудуться 3 листопада 2020 року, Джозеф Байден та Дональд Трамп ведуть посилену кампанію у ключових штатах.