У свіжому випуску "Голосу Америки" за 27 листопада – через пандемію COVID-19 багатьом родинам у США довелось зменшити масштаби святкування Дня подяки. Журналісти показали, як відзначали це свято українці у Каліфорнії.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Президент Дональд Трамп сказав, що залишить Білий дім, якщо колегія вибірників офіційно затвердить обрання Джо Байдена. Рекордні 90 тисяч американців госпіталізували з коронавірусом. Це майже вдвічі більше ніж на початку місяця.