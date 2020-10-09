У свіжому випуску "Голосу Америки" за 9 жовтня – голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що протести у Білорусі – пряма загроза для України. Про це він сказав під час виступу у Лондоні. Він додав, що ця ситуація може навіть зачепити питання незалежності України.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Нобелівську премію миру у 2020 році присудили не людині, а організації, яка бореться з голодом.

Американці згадували легендарного музиканта Джона Ленона, йому 9 жовтня 2020 року мало б виповнитись 80 років.