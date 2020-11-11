У свіжому випуску "Голосу Америки" за 11 листопада – піхотинець армії США родом з Одещини розповів про те, як потрапити до американського війська, пройти вишкіл і знайти там друзів. Важливим є те, що в армії США умови для усіх військових є однаковими. Водночас американці дуже пишаються ними.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Майбутній президент США Джозеф Байден обговорив питання України серед пунктів співпраці із лідерами Франції та Великої Британії. Зокрема, він готовий долучатися до врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Дональд Трамп провів першу за кілька днів публічну подію. Він взяв участь у вшануванні героїв США на Арлінгтонському національному кладовищі.