Таку думку висловив Ярослав Железняк з фракції "Голос", який теж входить до комітету з питань фінансів. В ефірі 24 каналу він також зазначив, що з повагою ставиться до Гетманцева.

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Кому вигідно звільнення Гетманцева

Нардеп також розповів, чому народні обранці вирішили зареєстрували проєкт постанови. На його думку, вони хочуть "підняти хайп", а також розв'язати свої власні бізнес-проблеми.

І наголосив, що саме цей комітет ліквідував "майданчик Яценка". І зараз депутат, який був з цим пов'язаний, сидить в одній з депутатських груп, що підписала це звернення.

"Я впевнений, що ситуацію використовують, щоб змінити на невигідного голову комітету на більш зручну кандидатуру", – вважає Железняк.

Що таке "майданчики Яценка"? Це – авторизовані електронні майданчики, які з'явилися в кінці 2017 року в ході прийняття держбюджету на 2018 рік. Зокрема, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників в процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в єдину базу.



Сервіс пересилав за гроші дані оцінювача в Єдину базу Фонду державного майна. Схему пов'язують з народним депутатом Антоном Яценком. Ймовірно, що пов'язані з ним фірми заробили на ній 23 мільйони гривень.

Про ставлення до Гетманцева