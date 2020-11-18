"Хочуть підняти хайп": у "Голосі" прокоментували можливе звільнення Гетманцева
Серед ініціаторів постанови щодо звільнення з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева немає представників "Голосу". Там вважають, що це зробили для того, аби деякі нардепи розв'язали власні питання.
Таку думку висловив Ярослав Железняк з фракції "Голос", який теж входить до комітету з питань фінансів. В ефірі 24 каналу він також зазначив, що з повагою ставиться до Гетманцева.
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Він зазначив, що іноді політичні погляди "Голосу" відрізняються від поглядів Гетманцева. Однак у нього є декілька наукових робіт з яких зрозуміло, чому він пропонує певні закони.
"Можемо не поділяти одну ідеологію, але я поважаю людей, які мають свою точку зору і готові її науково доводити", – наголосив Железняк.
Постанова про звільнення Гетманцева: що відомо
- У Верховній Раді 17 листопада зареєстрували проєкт постанови про звільнення голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Начебто через "незадовільну роботу на посаді".
- Сам текст постанови ще не опублікували. Серед авторів – нардепи від "За майбутнє", "Довіри" та "Європейської солідарності".
- Напередодні представники "За майбутнього" та "Батьківщини" говорили, що зареєструють проєкт постанови щодо звільнення Гетманцева, якщо Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів. І Рада таки провалила цей законопроєкт.
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