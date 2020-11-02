Президент вніс до Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду. Чи проголосють парламентарі за нього, залежить від консолідації депутатів з проукраїнською та прозахідною позицією.

Повинна бути якісна комунікація між тими фракціями та групами, що орієнтовані на цивілізовану підтримку антикорупційних інституцій. В такому випадку голосів за законопроєкт має вистачити. Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін.

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Чи буде "Слуга народу" домовлятися з опозицією

За його словами, важливим питання є кого в парламенті слід вважати опозицією. "Адже можна бути опозицією до влади, але не можна – до держави", – пояснив він.

"Голос"

Нардеп відзначив, що у фракції "Голос" є протилежні позиції щодо законопроєкту про КСУ. Тому це предмет винятково діалогу.

"Батьківщина"

Віталій Безгін зауважив, що позиція "Батьківщини" не викликає нічого, крім посмішки.

"Сергій Власенко (заступник голови партії – 24 канал) у вересні 2014 року ініціював постанову зі зверненням до президента, щоб прибрати з КСУ суддів, призначених ще Януковичем. Тепер він захищає КСУ – це якось про подвійні стандарти", – наголосив Віталій Безгін.

"Європейська солідарність"

На думку депутата від монобільшості, в "ЄС" наразі політичні амбіції лідера домінують над державницькою позицією.

Однак зауважив, що не відкидає можливості комунікації і спроби поєднати голоси у розв'язанні цього питання.

Коли депутати можуть розглянути законопроєкт про КСУ

В ефірі 24 каналу нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук розповів, що депутати цього тижня планують підтримати припинення повноважень чинного складу Конституційного Суду.

На думку Віталія Безгіна, наразі не можна назвати точну дату розгляду законопроєкту в залі. Однак додав, що це навряд чи відбудеться 3 листопада.

Я б не був таким оптимістичним щодо 3 листопада. Адже є відповідні процедури – законопроєкт спочатку має пройти комітет. Тому сумніваюся, що це реалістично,

– прокоментував нардеп.

І додав, що можливо Рада розгляне проєкт закону про КСУ 4 чи 5 листопада.

Законопроєкт Зеленського щодо КСУ: головне

Після скандального рішення КСУ скасувати кримінальну відповідальність за недостовірне декларування Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду. Там розпорядились відновити доступ до е-декларацій.

Президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Він пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та позбавити його правових наслідків.

Водночас у документі передбачено звільнення суддів КСУ.



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