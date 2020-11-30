Кабмін розглядає можливість запровадження "інтелектуального локдауну", який враховуватиме рівень захворюваності у кожному регіоні. Водночас уряд обговорює введення жорсткого карантину з 24 грудня по 15 січня.

У "Голосі" вважають, що повний локдаун потрібно вводити якнайшвидше – з попередженнями, аби бізнес зміг підготуватися. Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловила депутатка Наталія Піпа.

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Вона наголосила, що потрібно реагувати вже, не чекаючи аж до 24 грудня. Адже кількість хворих збільшується щодня, а лікарні переповнені. "Чи є сенс робити по регіонах? Думаю, варто аналізувати ситуацію – зокрема, скільки є кисню, а не лише ліжкомісць та хворих", – додала політикиня.

Навіть уряд не має показників про справжню кількість хворих. Моя тітка недавно здавала ПЛР-тест, чекала на результат 10 днів. За цей час можна і захворіти, і одужати, і померти. Тому статистика, яку ми бачимо, часто є з певним запізненням,

– зауважила Піпа.

Саме тому, на її думку, жорсткий карантин треба вводити так, аби до свят в Україні вже були кращі показники. Для того, аби бізнес міг відкритися ближче до Нового року та Різдва, а люди могли відчути, заради чого вони йдуть на локдаун

Важливо! Раніше у МОЗ говорили про введення локдауну, якщо кількість добових випадків COVID-19 зросте до 30 тисяч. За яких умов цей показник може змінитися – читайте тут.

Людям треба говорити правду, – Піпа

За словами Піпи, найбільша проблема – це те, що люди не розуміють, навіщо посилювати карантинні обмеження. Мовляв, більшості українців не зрозуміло, чому локдаун був у березні. Зокрема – чому тоді, наприклад, забороняли прогулянки у парку.

Кожен зі здоровим глуздом розумів, що можна і треба гуляти, дотримуючися відстані. Це було для того, аби умовно ввести більше страху. Але люди такого локдауну не розуміють,

– підкреслила депутатка "Голосу".

"Якщо пояснити, що в лікарнях кисню немає, ліжка переповнені, що за цей час можна організувати все це, що стане менше людей, яким потрібна госпіталізація, тоді люди більше будуть розуміти. Треба говорити правду і пояснювати, що робити", – підсумувала народна обраниця.

"Інтелектуальний локдаун" в Україні

Про те, що у Кабміні розглядають можливість введення "інтелектуального локдауну", розповів глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Ймовірність його запровадження – 90%.

Новий формат враховуватиме ситуацію з захворюваністю на COVID-19 у кожному регіоні та зможе стати альтернативою повному та тотальному обмеженню, запевнив Арахамія.

Повний коментар Піпи про посилення карантину: дивіться відео 24 каналу