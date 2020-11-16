Як наголошується у публікації Укравтодору, звинувачення, що пролунали з боку ексміністра фінансів Ігоря Уманського, не мають нічого спільного з дійсністю

"Що стосується "об’єктивного сприйняття реальності". Запрошуємо пана Уманського особисто проінспектувати 4000 кілометрів вже оновлених доріг і поспілкуватися з людьми, які роками не бачили належної інфраструктури", – пише у фейсбуці Укравтодор.

Ігор Уманський, який очолював Міністерство фінансів 26 днів навесні 2020 і трохи менше року у 2009 – 2010, поставив у провину Укравтодору введення нових правил проведення тендерів для здійснення будівництва та ремонту доріг державного значення. Це, за його словами, обмежило коло компаній, які були допущені до дорожньо-ремонтних робіт, а Укравтодор створив "картель" з наближених компаній, які платять 40% "дисконту" за отримані контракти.

"З самого початку нова команда Укравтодору наполягала на тому, що дороги державного значення не має ремонтувати компанія, яка до цього працювала тільки на дорогах у котеджному містечку", – пояснює Укравтодор.

Відомство, на відміну від Уманського, який не назвав жодної з шести компаній, наводить повний перелік з 20 компаній з бюджетами від 1 мільйрда гривень, які наразі реалізують проєкти в усіх регіонах України.

За словами Уманського, 40% "дисконту" від підрядників якраз дорівнюють 35 мільярдам гривень, отриманих з "ковідного" фонду. Укравтодор пояснює, що згадані 35 мільярдів повинні були надійти від "Нафтогазу" як частина коштів, виграних у Стокгольмському арбітражі у "Газпрому". Сам Уманський, як стверджує Укравтодор, ще на початку року запропонував механізм спрямування цих 35 мільярдів не безпосередньо від "Нафтогазу", а через спецфонд.

Так чи інакше, Укравтодор готовий до будь-яких перевірок, оскільки усі процедури максимально прозорі. Зокрема, на цей час Державна аудиторська служба України проводить 260 перевірок, і їх число з кожним днем ​​зростає.

"Усі торги проводяться через систему Prozorro – це відкриті процедури, які можна вивчати і відслідковувати, – пояснює агентство і звертається до Уманського. – Укравтодор закликає двічі-ексміністра фінансів перевіряти цифри і посилатися на першоджерела".

Нагадаємо, соціологічне опитування КМІС показало, що близько 90% українців підтримують Програму "Велике будівництво" та ремонт доріг.