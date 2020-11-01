Голосувати в Молдові завозять мешканців невизнаного Придністров'я: які ще порушення фіксують
В Молдові обирають президента. Аби запобігти масовій підвозці виборців на дільниці сьогодні в Молдові заборонили будь-які пасажирські перевезення, окрім рейсових. Втім, це не допомогло.
Вже з'явились повідомлення, що жителів самопроголошеного та невизнаного Придністров'я організовано підвозять на дільниці. Про це та інші порушення – застосування сльозогінного газу та блокування доріг – повідомляє TV8.
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Підвезення виборців
Вже встигли зафіксувати декілька автомобілів та мікроавтобус з придністровськими номерами. У них привезли людей в села на дільниці.
Також поліція зафіксувала підвезення виборців до дільниці у селі Гура Бикулуй, де голосують мешканці Придністров'я.
Як повідомив Newsmaker, у маршрутці на дільницю привезли одночасно понад 8 осіб. Їх відпустили голосувати. Ситуацію зараз розслідують.
Виборці ж кажуть журналістам, що їм "ніхто не платив".
Інспекція машин / Фото NewsMaker
Блокування доріг
Також з'явилась інформація, що контрольно-пропускний пункт "Бендери – Варниця" заблокували. Автомобілі перекрили дорогу, щоб не пропускати з самопроголошених територій автівки на дільниці. На місці перебуває поліція.
Дивіться відео: перекрили КПП "Бендери – Варниця"
Також поліція зафіксувала 5 спроб блокувати дороги, які ведуть до виборчих дільниць у таких населених пунктах:
- Флорештах,
- Дубоссарах,
- Резині,
- Бендерах.
Всього від ранку президентських виборів у Молдові поліція зафіксувала 15 порушень. З них 5 – пов'язані з централізованим підвезенням виборців.
Розпилення сльозогінного газу
У Варниці, що на межі з Придністров'ям, поблизу дільниці стався інцидент з розпиленням сльозогінного газу. Як відомо, один чоловік, знімав ситуацію на дільниці на телефон. У нього відібрали гаджет. Тоді він застосував балончик з газом. Телефон розбили. Вже потім втрутилася поліція, а чоловіка затримали.
Дивіться відео моменту, коли виборця обприскують сльозогінним газом:
Інші порушення
У Кишиневі та Калараші 2 громадян намагалися сфотографувати бюлетень.
Вибори в Молдові: що треба знати
- В Молдові виборчі дільниці відкрилися о 7-ій ранку за місцевим часом. Проголосувати можна до 9-ї вечора.
- На найвищу посаду в державі претендують 8 кандидатів. Перемогу у першому тури експерти пророкують 2: чинному президенту Ігорю Додону, якого активно підтримує Кремль. А також прозахідно орієнтованій лідерці опозиції – колишній прем'єрці Майї Санду.
- Вибори проходять за підвищених заходів безпеки. На виборчих дільницях кожному міряють температуру і видають захисну маску.
- Також шириться чимало чуток щодо можливої фальсифікації та підтасовки результатів. Аби запобігти масовій підвозці виборців на дільниці сьогодні в Молдові заборонили будь-які пасажирські перевезення, окрім рейсових.
- Перші результати голосування ЦВК обіцяє оприлюднити через кілька годин після закриття виборчих дільниць.
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