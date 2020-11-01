В Молдові обирають президента. Аби запобігти масовій підвозці виборців на дільниці сьогодні в Молдові заборонили будь-які пасажирські перевезення, окрім рейсових. Втім, це не допомогло.

Вже з'явились повідомлення, що жителів самопроголошеного та невизнаного Придністров'я організовано підвозять на дільниці. Про це та інші порушення – застосування сльозогінного газу та блокування доріг – повідомляє TV8.

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Підвезення виборців

Вже встигли зафіксувати декілька автомобілів та мікроавтобус з придністровськими номерами. У них привезли людей в села на дільниці.

Також поліція зафіксувала підвезення виборців до дільниці у селі Гура Бикулуй, де голосують мешканці Придністров'я.

Як повідомив Newsmaker, у маршрутці на дільницю привезли одночасно понад 8 осіб. Їх відпустили голосувати. Ситуацію зараз розслідують.

Виборці ж кажуть журналістам, що їм "ніхто не платив".

Інспекція машин / Фото NewsMaker

Блокування доріг

Також з'явилась інформація, що контрольно-пропускний пункт "Бендери – Варниця" заблокували. Автомобілі перекрили дорогу, щоб не пропускати з самопроголошених територій автівки на дільниці. На місці перебуває поліція.

Дивіться відео: перекрили КПП "Бендери – Варниця"

Також поліція зафіксувала 5 спроб блокувати дороги, які ведуть до виборчих дільниць у таких населених пунктах:

Флорештах,

Дубоссарах,

Резині,

Бендерах.

Всього від ранку президентських виборів у Молдові поліція зафіксувала 15 порушень. З них 5 – пов'язані з централізованим підвезенням виборців.

Розпилення сльозогінного газу

У Варниці, що на межі з Придністров'ям, поблизу дільниці стався інцидент з розпиленням сльозогінного газу. Як відомо, один чоловік, знімав ситуацію на дільниці на телефон. У нього відібрали гаджет. Тоді він застосував балончик з газом. Телефон розбили. Вже потім втрутилася поліція, а чоловіка затримали.

Дивіться відео моменту, коли виборця обприскують сльозогінним газом:

Інші порушення

У Кишиневі та Калараші 2 громадян намагалися сфотографувати бюлетень.

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