У своєму інтерв'ю офіційному сайту Дніпропетровської обласної ради голова облради Святослав Олійник розповів, як владі області вдалося протягом року економити і оптимізувати витрати.

Як заявив Олійник, всього заощадили 270 млн грн, з них 180 млн – внаслідок здешевлення проєктів і робіт з будівництва та реконструкції об'єктів. Водночас за словами про здешевлення проєктів замовчується той факт, що вже з вересня 2019 року обласна влада схиляла підрядні організації до підписання угод про добровільне зниження вартості будівельних робіт.

Журналісти "РБК-Україна" провели факт-чек інтерв'ю Святослава Олійника і знайшли безліч невідповідностей його слів з реальним станом справ в області.

Зокрема, вони встановили, що частина підрядників в надії на те, що відновиться зупинене фінансування, дійсно підписали угоду на зниження загальної вартості будівництва об'єкта на 1-3%. В результаті ніякого відновлення вони так і не отримали. Будівництво і реконструкція об'єктів за рахунок обласного бюджету зупинилася, фактично, повністю. Крім цього, згідно з чинним законодавством, будь-які зміни до існуючих договорів повинні були з'явитися в Prozorro. Там подібних додаткових угод знайти не вдалося.

Відповідно до існуючої кошторисної системі ціноутворення в будівництві, в кожному будується державою об'єкті завжди в підсумку є економія. У Дніпропетровській ОДА всі роки раніше вона становила від 5% до 25% по кожному об'єкту. Так навіщо було підписувати те, що буде і так, тим більше на менший відсоток економії? Але, в підсумку це призвело до виключення з проєкту більшості робіт, закупівлі всіх меблів і всього устаткування,

– підкреслив автор статті.

Один із прикладів – реконструкція стадіону "Спартак" в Кривому Розі, загальна кошторисна вартість реконструкції якого була зменшена більш ніж на 60%. З проєкту були виключені реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям, ігрові майданчики, реконструкція старих трибун, ремонт старих внутрішніх приміщень, оздоблення та комплектація нових внутрішніх приміщень, доброустрій території, зменшено кількість бігових доріжок. Таким чином, від стадіону в плані реконструкції нічого і не залишилося. На початок 2019 року об'єкт мав будівельну готовність – 32% і за планом робіт повинен був бути зданий в експлуатацію 30 серпня 2020 року. У підсумку стадіон на сьогодні являє собою сумне видовище.

"Потрапили під "скорочення кошторисів" напередодні відкриття й інші об'єкти. Зокрема, школа в селі Волоське, дитсадки у Вільному, Миколаївці, Іларіоновому відкрилися без меблів. А школи в Томаківці, Чаплиному і ліцей у Покровському відкрилися зі старими меблями і обладнанням. І на кожному з цих об'єктів не виконано від 20 до 30 відсотків запланованих робіт. Мабуть, частково в цьому і полягала економія в 180 млн грн, яка насправді є не наслідком підписанням угод на урізання кошторисів по будівництву, а викреслюванням з них більшої частини робіт і обладнання", – резюмували журналісти.