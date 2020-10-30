Питання люстрації суддів та чиновників надзвичайно гостро стоїть у суспільстві після Революції Гідності. Однак голова Конституційного Суду Олександр Тупицький сказав, що не впевнений у тому, що саме КСУ має визначати обсяги службовців, що підпадають під люстрацію.

Тупицький підтвердив, що багато суддів були активними учасниками Майдану. Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Голова КСУ зауважив, що раніше Європейський суд сказав, що під люстрацію в Україні потрапляє занадто велике коло чиновників. Водночас Тупицький не впевнений, що саме КСУ має повноваження, щоб зменшити обсяги службовців, що підпадають під люстрацію.

Треба щось вирішувати. Можливо, це навіть не матерія Конституційного суду після рішення ЄСПЛ. Можливо, це матерія парламенту. Це складне правове питання,

– сказав Тупицький.

Голова КСУ додав, що ще одне питання стосується критеріїв, які застосувати. Загалом питання люстрації, за твердженням Тупицького, є вибухонебезпечним.

Що таке люстрація? Офіційна назва люстрації в Україні – Закон "Про очищення влади". Поштовхом для розробки закону у 2014 році стали наслідки президентства Віктора Януковича. Закон визначає засади проведення перевірки держслужбовців та посадовців органів місцевого самоврядування і забороняє обіймати державні посади протягом 5 та 10 років певним категоріям фізичних осіб. Офіційна назва люстрації в Україні – Закон "Про очищення влади". Поштовхом для розробки закону у 2014 році стали наслідки президентства Віктора Януковича. Закон визначає засади проведення перевірки держслужбовців та посадовців органів місцевого самоврядування і забороняє обіймати державні посади протягом 5 та 10 років певним категоріям фізичних осіб.