Державне бюро розслідувань викликало на допит главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Очільника КСУ мають допитати 2 листопада, але він вже заявив, що не прийде у ДБР.

Тупицького перевірять на участь у злочинній організації, скоєнні та приховуванні злочинів. Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Прошу не дивуватися, коли я не з'явлюся на допит. Чому не з'явлюся? Фактично оприлюднена мені підозра. Який же я свідок після цього,

– пояснив Олександр Тупицький.

Він також наголосив, що у свідка є одні права, а у підозрюваного – інші. За словами Тупицького, напередодні о 23:00 його розшукували двоє слідчих ДБР. А вже 30 жовтня в суд надійшла офіційна повістка.

"Навіщо о 23:00 шукати голову суду, заходити в будинок, де є консьєрж, випитувати, як глава суду приїжджає, якими під'їздами користується, в який час це відбувається", – запитав голова КСУ.

Чому Тупицького викликають до ДБР: головне

Слідчі ДБР розслідують низку кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється голова Конституційного Суду України.

Олександра Тупицького слідчі перевірять на участь у злочинній організації, скоєнні та приховуванні злочинів.

У Бюро відзначили також, що під час досудового розслідування вивчають вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених людей для незаконного відчуження майнових активів.