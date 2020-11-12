У свіжому випуску "Голосу Америки" за 12 листопада – голова Нацбанку України Кирило Шевченко перебуває з візитом у Вашингтоні, зокрема, веде переговори із Міжнародним валютним фондом про наступну місію МВФ в Україні. За його словами, повертається до України з консервативним оптимізмом.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: США знову б'ють рекорди денної кількості інфікованих за увесь час пандемії. Штат Джорджія вручну перерахує майже 5 мільйонів бюлетенів.