Голос Америки: Голова Нацбанку назвав умови надання траншу від МВФ
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 12 листопада – голова Нацбанку України Кирило Шевченко перебуває з візитом у Вашингтоні, зокрема, веде переговори із Міжнародним валютним фондом про наступну місію МВФ в Україні. За його словами, повертається до України з консервативним оптимізмом.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
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