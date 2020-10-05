Голова Нацполіції натякнув на прорив у справі про підпал Tesla Андрія Богдана
Слідчі досі не знайшли організаторів та замовників злочину, який стався у ніч на 11 серпня. Тоді колишньому очільнику Офісу Президента України намагалися спалити елітний електрокар "Тесла". Авто зазнало серйозних пошкоджень.
Керівник Національної поліції Ігор Клименко в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" розповів про статус справи, яку відкрили за фактом знищення майна Андрія Богдана.
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Остаточних висновків ще немає
За словами Клименка, наразі говорити про результати роботи слідчого ще зарано, оскільки вони не є остаточними.
"Слідство триває і у нас є досить серйозні напрацювання", – сказав він.
Богдан не єдиний
За останній рік невідомі особи підпалили цілу низку транспортних засобів людей, які так чи інакше потрапили у немилість до керівництва Офісу Президента. Так, окрім Богдана, автівки спалювали журналістам "Схем", що розслідували незаконне використання кортежів та спецсигналів можновладцями, Гео Леросу, який звинувачував Андрія Єрмака у корупційних схемах, а також учаснику скандалу із "плівками" голови ОПУ Андрію Штанько.
Що відомо про підпал автомобіля Богдана?
- Автівку екссоратника президента Зеленського підпалив на парковці невідомий чоловік у ніч на 11 серпня
- Сам постраждалий каже, що підпал Tesla – намагання його залякати з боку чинної влади, із якою він розійшовся.
- Електрокар, скоріш за все, відновленню не підлягає, оскільки вогонь знищив багажний відсік, салон, дах, всі вікна та задні колеса.