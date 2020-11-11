Виконуючий обов'язки голови Держгеокадастру Закарпаття, якого призначили на посаду на кілька днів, нібито роздав 200 гектарів землі на підставних осіб. За дуже короткий термін роботи чиновник встиг роздати ділянки у 6 районах області.

Про нахабний злочин написав у фейсбуці керівник Закарпатської ОДА Олексій Петров. У дописі він написав про "земельну аферу року".

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За словами чиновника, пост у соцмережі він просить вважати офіційним зверненням до регіональної прокуратури.

Скористався відрядженням керівництва

Як стверджує голова ОДА, земельні ділянки з державної у приватну власність передали за рішенням тимчасового головуючого Держгеокадастру Закарпаття. Керівництво цього інституту поїхало у відрядження до Києва. Тож, користуючись їхньою відсутністю, землю нібито розікрали.

Подробиці ймовірного дерибану землі на Закарпатті

За словами блогера Віталія Глаголи, схема ймовірного злочину була досить простою. Коли начальника управління Держгеокадастру Івана Завальнюка та його заступника Івана Голуба терміново викликали до Києва, тимчасово виконуючим їхні обов'язки став Богдан Хранюк. За два дні перебування на посаді він встиг розподілити 200 гектарів.

Землі в тому числі роздавались на піджаків з інших областей України, а заяви про виділення землі були миттєво розглянуті: вчора подав заяву - сьогодні отримав гектари. 60 гектарів у самому Виноградові, 40 – у Берегівському районі, в Ужгородському, Рахівському, а також у Тячівському та Мукачівському районах,

– написав блогер.