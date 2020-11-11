Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков захворів на коронавірус. Про це стало відомо 11 листопада. Очільник українського парламенту запевняє, що почувається нормально.

Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас, наголосив Дмитро Разумков у своєму фейcбуці.

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Сьогодні хвороба наздогнала й мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде й надалі,

– розповів спікер Верховної Ради.

Він також повідомив, що наразі залишається на самоізоляції та працюватиме дистанційно. Втім, мабуть, це не стосується законодавчої діяльності, адже таке не передбачено в регламенті.

"Дотримуйтеся карантинних обмежень і бережіть себе й близьких! Щиро бажаю вам всім здоров'я!" – наголосив Дмитро Разумков.

Чому хвороба Разумкова – це важливо: