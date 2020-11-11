Голова Верховної Ради Разумков захворів на коронавірус
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков захворів на коронавірус. Про це стало відомо 11 листопада. Очільник українського парламенту запевняє, що почувається нормально.
Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас, наголосив Дмитро Разумков у своєму фейcбуці.
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Сьогодні хвороба наздогнала й мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде й надалі,
– розповів спікер Верховної Ради.
Він також повідомив, що наразі залишається на самоізоляції та працюватиме дистанційно. Втім, мабуть, це не стосується законодавчої діяльності, адже таке не передбачено в регламенті.
"Дотримуйтеся карантинних обмежень і бережіть себе й близьких! Щиро бажаю вам всім здоров'я!" – наголосив Дмитро Разумков.
Чому хвороба Разумкова – це важливо:
- За українським законодавством, голова Верховної Ради України – це друга посада в державі. Якщо з президентом щось трапиться, то виконувати його обов'язки має саме очільник парламенту.
- Президент Володимир Зеленський раніше й сам захворів. Тепер, коли захворів і Дмитро Разумков, повноцінно виконувати свої обов'язки може лише один з трьох ключових представників державної влади – прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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