Голова Вінницької ОДА Борзов захворів на коронавірус
Голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов 6 листопада повідомив, що захворів на COVID-19. Відтепер чиновник перебуватиме на самоізоляції.
Ковідну пневмонію у Борзова підтвердила комп’ютерна томографія. Про це голова Вінницької ОДА повідомив у своєму фейсбуці.
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У мене коронавірус. Зрозуміло, що певний час я буду на самоізоляції. Але не самоізолююсь від життя Вінницької області. Так, я теж потрапив у статистику інфікованих,
– написав чиновник.
Він нагадав, що 6 листопада Вінниччина вперше потрапила у червону зону карантину – мовиться про місто Козятин і Тиврівський район. Вже з 9 листопада там почнуть діяти нові жорсткі обмеження. Окрім того, на межі червоної зони перебуває і сама Вінниця.
Також голова Вінницької ОДА закликав жителів регіону берегти себе й оточення.
"Будь ласка, дотримуйтесь карантинних правил. Пам'ятайте, що поруч з вами є ті, хто в зоні ризику", – підсумував Борзов.
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