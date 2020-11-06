Голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов 6 листопада повідомив, що захворів на COVID-19. Відтепер чиновник перебуватиме на самоізоляції.

Ковідну пневмонію у Борзова підтвердила комп’ютерна томографія. Про це голова Вінницької ОДА повідомив у своєму фейсбуці.

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У мене коронавірус. Зрозуміло, що певний час я буду на самоізоляції. Але не самоізолююсь від життя Вінницької області. Так, я теж потрапив у статистику інфікованих,

– написав чиновник.

Він нагадав, що 6 листопада Вінниччина вперше потрапила у червону зону карантину – мовиться про місто Козятин і Тиврівський район. Вже з 9 листопада там почнуть діяти нові жорсткі обмеження. Окрім того, на межі червоної зони перебуває і сама Вінниця.

Також голова Вінницької ОДА закликав жителів регіону берегти себе й оточення.

"Будь ласка, дотримуйтесь карантинних правил. Пам'ятайте, що поруч з вами є ті, хто в зоні ризику", – підсумував Борзов.