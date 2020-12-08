Колишній керівник АТ "Миколаївобленерго" запропонував голові Фонду держмайна Дмитрові Сенниченку хабар за призначення керівника правління акціонерного товариства. Ціна послуги – 100 тисяч доларів.

Щомісячно чоловік обіцяв давати 200 тисяч доларів

50 тисяч доларів чоловік пообіцяв сплатити одразу, решту вже після того, як обійме посаду. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у фейсбуці.

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Крім того, вказана особа обіцяла щомісячно надавати голові Фонду держмайна 200 тисяч доларів США неправомірної вигоди, як частину "тіньового" прибутку, отриманого завдяки своїй посаді,

– мовиться у повідомленні САП.

Хабарнику незабаром оголосять підозру

Колишнього чиновника впіймали на гарячому – коли він передавав гроші. Наразі хабарника затримано, вирішується питання про оголошення йому підозри.

Зверніть увагу! Близько 70% акцій акціонерного товариства "Миколаївобленерго" належать державі.

Це вже третя спроба підкупу голови Фонду держмайна

За словами журналіста Сергія Лещенка, це вже третя спроба підкупу Сенниченка. Розслідування двох попередніх намагань дати голові Фонду держмайна хабар вже завершені.