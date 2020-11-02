Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів 2 листопада заявив про те, що заразився коронавірусом. Наразі очільник області лікується вдома.

Що відомо про коронавірус у Федоріва

Голова Івано-Франківської ОДА перебуває у задовільному стані. Про це Федорів повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Дійшла черга і до мене – отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Лікуюся вдома під постійним наглядом сімейного лікаря,

– розповів Федорів.

Очільник області також закликав усіх людей користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил.

Зверніть увагу! За добу 1 листопада в Івано-Франківській області виявили 376 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом за період пандемії там виявили 21 169 хворих на коронавірус. З понеділка, 2 листопада, обласний центр та Тисменицький район потрапили у червону карантинну зону.

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