У голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва виявили COVID-19
Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів 2 листопада заявив про те, що заразився коронавірусом. Наразі очільник області лікується вдома.
Що відомо про коронавірус у Федоріва
Голова Івано-Франківської ОДА перебуває у задовільному стані. Про це Федорів повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
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Дійшла черга і до мене – отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Лікуюся вдома під постійним наглядом сімейного лікаря,
– розповів Федорів.
Очільник області також закликав усіх людей користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил.
У кого ще з політиків виявили коронавірус
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що COVID-19 виявили у щонайменше 60 парламентарів.
- Серед найвідоміших українських політиків вірусом перехворіли п'ятий президент Петро Порошенко та очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
- Також COVID-19 виявили у керівника "Слуги народу" Олександра Корнієнка. Наразі він вже одужав та повернувся до роботи.
- Перша леді Олена Зеленська також побороло недугу. Вона лежала у лікарні з двосторонньою пневмонією середнього ступеня важкості.
- Заразилися коронавірусом щонайменше двоє співробітників ОПУ – Юлія Ковалів та Андрій Смирнов.
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