Глава обласної ради Дніпра Святослав Олійник володіє незадекларованою нерухомістю і управляє цілою бізнес-імперією.

Про це повідомляє українське інформаційне агентство "РБК-Україна".

Розслідування, проведене виданням, свідчить, що Олійник не декларує майно і доходи своєї фактичної громадянської дружини, Ірини Гунази, від якої у нього є двоє неповнолітніх дітей.

Гуназа – підприємниця, живе в Словаччині і володіє там же та в Україні нерухомістю і частками в бізнесі. Їй належить десяток будинків, земельних ділянок та нежитлових приміщень в Києві, Дніпрі та інших регіонах України.

Ще більш переконливо виглядає власність у Словаччині. У місті Мартін у Гунази є нежитлове приміщення та ділянки площею 1 242 кв. м і 1019 кв. м. Крім того, в Словаччині Ірина володіє сільгоспбудівлею і ділянкою площею 7117 кв. м, готелем Bagarova chata і земельними ділянками площею 8206 кв. м в сусідніх Врутках,

– розповідає ЗМІ.

Вся ця нерухомість перейшла у володіння Гунази в період з 2014 по 2019 рік, коли вона, згідно зі звітами, майже не заробляла.

Крім цього, вона – власниця зареєстрованих в Словаччині компаній Arograf і Proxima. Обидва цих бізнеси тісно пов'язані з Україною. Arograf володіє половиною компанії "УПС", що належить бізнесмену Тарасу Палію і займається будівництвом інфраструктури. У 2014 році влада Дніпропетровської області інкримінувала Палію розкрадання коштів на ремонті доріг, одним з головних обвинувачів був на той момент заступник губернатора Олійник. Однак у 2015 році справу про корупцію несподівано було закрито, що збіглося з передачею 50% "УПС" Arograf, і, отже, Гуназі, цивільній дружині Олійника.

Крім цього, Олійник через Гуназу та інших довірених осіб управляє також низкою будівельних, сільськогосподарських бізнесів, зареєстрованими торговими марками в Словаччині та Україні.

Зі словацькою компанією Proxima, яка офіційно записана на Гуназу, безпосередньо пов'язана ТОВ "Долина Агро СК". У 2015 році ця фірма придбала сільськогосподарський комплекс в Дніпропетровській області, провела реконструкцію, але в експлуатацію вводити не стала,

– наводить приклад видання.

Як повідомляє "РБК-Україна", в НАБУ і ДФС обізнані про те, що декларації Олійника неправдиві, і готуються до порушення кримінальної справи.