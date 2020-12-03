Очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров, який раніше працював у правоохоронних органах, повідомив про підготовку підозри для лідера "Партії угорців України". Мовиться про Василя Брензовича, який одночасно є головою Товариства угорської культури Закарпаття.

Про підготовку підозри для політика Олексій Петров заявив в інтерв'ю Укрінформу.

Зверніть увагу Конфлікт України та Угорщини: хронологія та шляхи вирішення

Зараз за результатами обшуків проводяться експертизи. Я проводив нараду із правоохоронцями – вони впевнені, що буде підозра,

– повідомив очільник Закарпатської ОДА.

На уточнююче питання, чи мовиться саме про Василя Брензовича, Петров відповів ствердно, підкресливши, що справа стосується його діяльності.

Хто такий Василь Брензович:

Це український політик угорського походження, лідер "Партії угорців України" й очільник Товариства угорської культури Закарпаття.

У 2014 – 2019 роках він був народним депутатом України від партії "Блоку Петра Порошенка".