Очільнику "Партії угорців України" готують підозру, – голова Закарпатської ОДА
Очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров, який раніше працював у правоохоронних органах, повідомив про підготовку підозри для лідера "Партії угорців України". Мовиться про Василя Брензовича, який одночасно є головою Товариства угорської культури Закарпаття.
Про підготовку підозри для політика Олексій Петров заявив в інтерв'ю Укрінформу.
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Зараз за результатами обшуків проводяться експертизи. Я проводив нараду із правоохоронцями – вони впевнені, що буде підозра,
– повідомив очільник Закарпатської ОДА.
На уточнююче питання, чи мовиться саме про Василя Брензовича, Петров відповів ствердно, підкресливши, що справа стосується його діяльності.
Хто такий Василь Брензович:
- Це український політик угорського походження, лідер "Партії угорців України" й очільник Товариства угорської культури Закарпаття.
- У 2014 – 2019 роках він був народним депутатом України від партії "Блоку Петра Порошенка".
Чому виник новий скандал довкола українських угорців?
Насправді складні відносини між центральною владою та угорським населенням вже не є новиною, але новий скандал спалахнув після місцевих виборів.
У мережі з'явилося відео, як депутати Сюртівської ОТГ на чолі з головою заспівали гімн Угорщини замість українського під час складання присяги. Мовляв, більшість населення й депутатів тут угорці.
Після цього правоохоронці здійснили на півдні Закарпаття низку обшуків, а Угорщина у відповідь почала блокувати зустріч Україна – НАТО.
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