Внаслідок обстрілів окупантів на Донбасі один український боєць отримав поранення. Скандального суддю Вовка оголосили у розшук НАБУ. У США стартували президентські вибори. Кількість жертв та потерпілих від теракту у Відні зросла. МОЗ б'є на сполох через невтішну статистику COVID-19 в Україні. Такими були головні новини 3 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Поранення на Донбасі

Протягом 3 листопада ворог двічі порушив режим припинення вогню. Окупанти гатили з гранатометів неподалік населеного пункту Новолуганське. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення.

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Що відомо про стан пораненого бійця

Воїна доправили до лікарні й надали належну медичну допомогу.

Стан здоров'я захисника оцінюється як середньої важкості.

Окрім того, ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне.

Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров'ю,

– мовиться у повідомленні ООС.

Що відомо про ситуацію на Донбасі? З 27 липня 2020 року на Донбасі діє З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим тиші . Українські військові дотримуються умов припинення вогню. Натомість російські бойовики постійно його порушують і регулярно обстрілюють позиції ЗСУ. До прикладу, 30 жовтня окупанти двічі порушили домовленості. На жаль, двоє бійців ЗСУ загинули.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Скандального Павла Вовка оголосили у розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило очільника Окружного адмінсуду Києва у розшук. У НАБУ пояснили, що Павла Вовка оголосили у розшук через "систематичне ігнорування повісток від органу досудового розслідування".

Вовка звинувачують у зловживанні впливом, створенні злочинної організації, метою якої було захоплення влади, а також ухваленні замовних рішень.

Що відомо про Павла Вовка? Це одіозний очільник ОАСК, який через свою часту участь у різноманітних скандалах є чи не найвідомішим в Україні суддею. Вовка та двох інших суддів Окружного адмінсуду підозрювали у втручанні в діяльність держорганів. За версією слідства, глава суду зі своїми колегами саботували кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККС, залякування інших і іншими методами. НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Павла Вовка. У листопаді 2019 року це провадження було закрито. В січні 2020 Вовк знову очолив ОАСК. Це одіозний очільник ОАСК, який через свою часту участь у різноманітних скандалах є чи не найвідомішим в Україні суддею. Вовка та двох інших суддів Окружного адмінсуду підозрювали у втручанні в діяльність держорганів. За версією слідства, глава суду зі своїми колегами саботували кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККС, залякування інших і іншими методами. НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Павла Вовка. У листопаді 2019 року це провадження було закрито. В січні 2020 Вовк знову очолив ОАСК.

Після цього Вовк знов потрапив у гучний скандал. НАБУ продемонструвало записи, на яких начебто зафіксовано наміри Вовка та інших суддів узурпувати судову владу в країні. 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку.

Справа судді Окружного адмінсуду Павла Вовка: останні події

НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС. На робочих місцях вони з'явилися лише після оголошення у розшук. І тоді вже повідомлення про підозру вручили їм особисто.

22 жовтня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжні заходи суддям Окружного адміністративного суду, оскільки ті не прийшли на засідання.

Зверніть увагу! НАБУ оголошує Вовка у розшук вже вдруге. Його та ще 6 суддів Окружного адмінсуду розшукували на початку вересня 2020-го. Вони були підозрюваними, що діяли у межах злочинної організації на чолі з Вовком.

У США стартували вибори президента

У США 3 листопада відбувається офіційне голосування на виборах президента. Всього на вибори зареєструвалися 11 кандидатів, але основна боротьба розгортається між двома претендентами – Дональдом Трампом і Джозефом Байденом.

Головне Вибори президента тривають у США: як відбувається процес волевиявлення – деталі, фото, відео

Дональд Трамп і Джозеф Байден представляють дві найбільші партії, що змагаються між собою ще з середини 19 століття. Чинний очільник США є вихідцем з "Республіканської партії", а Байден виступає за "Демократичну партію".

Хто лідирує на виборах: опитування 2 листопада

Джо Байден лідирує в президентських перегонах у США, випереджаючи чинного президента США у середньому на 8% у національному масштабі, згідно з опитуванням, проведеним 2 листопада 270towin. Середній показник підтримки Байдена – 51,1%, Трампа – 43,1%.

За попередніми даними, які публікує телеканал CNN, Трамп отримує 125 голосів виборників, тоді як його конкурент від демократів Джо Байден – 203. Для перемоги треба отримати 270 голосів виборників. Наразі залишаються нерозподіленими 210 голосів.



Поки лідирує Байден, ситуація станом на 19:00 за Києвом / Скриншот із сайту CNN

Зауважимо, що у США достроково проголосували рекордні 100 мільйонів виборців. Ці голоси становлять понад 47% від загальної кількості виборців. У 21 штатах та Вашингтоні проголосувала понад половина виборців.

Що відомо про вибори у США: головне

Це вже 59 президентські вибори у Сполучених Штатах. 3 листопада у країні відбувається основне голосування.

у Сполучених Штатах. 3 листопада у країні відбувається основне голосування. Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасували мітинги та зустрічі з виборцями.

скасували мітинги та зустрічі з виборцями. У розпал передвиборчої кампанії на COVID-19 захворів Трамп, однак після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

Між Трампом і Байденом уже відбулися два раунди дебатів. Загалом під час виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема, путінському). Трамп, зі свого боку, стверджує, що син Байдена є причетним до корупційної схеми в українській енергетиці.

у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема, путінському). Трамп, зі свого боку, стверджує, що в українській енергетиці. Відомо, що проголосувати на цих виборах можна й українською.

Жахливий теракт у Відні: кількість жертв зросла

За останніми офіційними даними, кількість людей, що загинули від рук терористів у австрійському Відні 2 листопада, зросла до 5. Поранення отримали 22 людей.

Що відомо про жертв теракту у Відні

Поранена в результаті теракту жінка померла у лікарні.

Ще одна жінка померла в клініці Оттакринг. Вона працювала офіціантом в одному з закладів Відня та їй було від 40 до 50 років.

Чоловіка розстріляли на вулицях австрійської столиці.

За даними правоохоронців, одного з імовірних злочинців розстріляли силовики.

Ввечері 3 листопада ще один постраждалий помер у лікарні.

Посол України у Відні Олександр Щерба заявив, що українців серед загиблих у Відні немає.

Теракт у Відні: все, що потрібно знати

Стрілянина у центрі австрійської столиці сталася ввечері 2 листопада. Кілька чоловіків відкрили хаотичний вогонь по людях, які сиділи за столиками у вуличних кафе і ресторанах.

Також нападники стріляли в перехожих. У поліції заявили про 6 різних місць, де діяли терористи.

За словами бургомістра Відня, один зі злочинців міг мати на собі пояс з вибухівкою. Австрійські ЗМІ показали кадри із затримання 4 ймовірних стрільців. Про свою причетність до нападів уже заявили джихадисти.

Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав інцидент терактом. Підозрюваного у теракті в центрі Відня затримали 3 листопада у місті Лінц на півночі Австрії. Наразі його особу встановлюють правоохоронці.

Центр австрійської столиці перекрила поліція. До охорони деяких об'єктів залучили навіть військовослужбовців. У МВС, зі свого боку, порекомендували дітям не йти до школи.