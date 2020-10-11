Азербайджан та Вірменія порушили режим перемир'я у Карабасі. Лише надвечір вогонь припинили. Олександр Лукашенко зустрівся у СІЗО з ув'язненими опозиціонерами. У Киргизстані знову заарештували експрезидента Атамбаєва. А також затвердили прем'єром Жапарова. В бойовиків на Донбасі помітили британські гвинтівки. Такими були головні новини суботи, 10 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за суботу, 10 жовтня:

Зірване перемир'я у Нагірному Карабасі

Детально тут У Нагірному Карабасі зірвали перемир'я: Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного

Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану 9 жовтня сіли за стіл переговорів у Москві. Результатом зустрічі стала домовленість про перемир'я, яке мало розпочати діяти з 10 жовтня.

Проте війська, які перебувають у самому Нагірному Карабасі, про перемир'я, здається й не чули. Ще з ночі 10 жовтня там продовжуються запеклі бої.

Сторони звинувачують одна одну

У зриві перемир'я Баку звинувачує Єреван і навпаки.

В Азербайджані запевнили, що внаслідок наступальної операції були вбиті вірменські військовослужбовці. Крім того, азербайджанські війська знищили танки, артилерійські установки, радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.

У Єревані кажуть, що перемир'я порушили азербайджанці

Своєю чергою, Вірменія повідомила про загибель 28 своїх військовослужбовців. Крім того, за словами Міноборони Вірменії, саме азербайджанські війська проігнорували перемир'я і о 12:00 відкрили вогонь по ділянці Караханбейлі. Водночас війська Нагірного Карабаху намагаються зупинити наступ.

Обстріл азербайджанського міста Гянджа

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські військові обстріляли азербайджанське місто Гянджа. В Єревані ці звинувачення спростували.

Згадані претензії абсолютно помилкові і не мають ніякого відношення до реальності,

– відповів речник Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

За даними МНС Азербайджану, ракета потрапила в житловий будинок і повністю зруйнувала будівлю. За попередньою інформацією, в результаті обстрілу постраждали 17 осіб, рятувальники витягли з-під завалів тіла п'яти загиблих.

Лише ввечері 10 жовтня у Баку заявили про припинення вогню

Лише надвечір 10 жовтня у Баку заявили, що таки припинили вогонь у Нагірному Карабасі. Азербайджанські військовослужбовці подавили вогневі точки противника.

Зауважимо, бої у Нагірному Карабасі поновились 27 вересня, хоча конфлікт триває близько 30 років. За даними ООН, внаслідок бойових дій загинули понад 50 мирних жителів.

Дивіться відео, як Азербайджан знищував військову техніку Вірменії:

Повторний арешт експрезидента Атамбаєва

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв знову потрапив під арешт. Ексглаву держави лише на початку жовтня звільнили з в'язниці протестувальники.

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10 жовтня у домівку Атамбаєва, що у селі Кой-Таш, увірвались спецпризначенці. До будівлі навіть підігнали БМП.

За даними ЗМІ, Атамбаєва в будинку не було. Однак, представники його Соціал-демократичної партії переконують, що політика вже затримали. Інформацію про затримання підтверджують і у міліції Киргизстану. Ексглаву держави підозрюють в організації масових заворушень у Бішкеку.

Що відомо про попередній арешт Атамбаєва? 8 серпня 2019 року в Кой-Таші під час чергового штурму силовики все ж затримали Атамбаєва.

Його звинувачують за статтями "Вбивство", "Замах на вбивство", "Взяття заручників", "Масові заворушення", "Хуліганство" та "Погроза або насильство щодо представника влади". Також він фігурує у кількох епізодах щодо корупції.



На початку жовтня

Представники Атамбаєва переконують, що опісля Першотравневий суд Бішкека відпустив політика під домашній арешт. 8 серпня 2019 року в Кой-Таші під час чергового штурму силовики все ж затримали Атамбаєва.Його звинувачують за статтями "Вбивство", "Замах на вбивство", "Взяття заручників", "Масові заворушення", "Хуліганство" та "Погроза або насильство щодо представника влади". Також він фігурує у кількох епізодах щодо корупції.На початку жовтня в столиці Киргизстану Бішкеку спалахнули нові протести. Мітингувальники увірвалися до будівлі Держкомітету національної безпеки та звільнили з-під арешту Атамбаєва. Представники Атамбаєва переконують, що опісля Першотравневий суд Бішкека відпустив політика під домашній арешт.

Затвердження нового прем'єра Киргизстану

У Киргизстані парламент одноголосно затвердив на посаді глави уряду Садира Жапарова. Попередній склад кабміну на чолі з прем'єром пішов у відставку 9 жовтня.

Уряд Жапарову залишили попередній, проте кілька міністрів уже відмовились працювати з опозиційним політиком.

Головне про Садира Жапарова:

У киргизькій політиці він – більше ніж 15 років, був депутатом парламенту та радником президента.

У 2018 році Жапарова засудили до 11-річного ув'язнення за організацію мітингу у Караколі у 2013 році та захоплення в заручники губернатора.

Після старту протестів у Киргизстані у жовтні 2020 року Жапарова звільнили з в'язниці протестувальники.

Після відставки прем'єра Кутатбека Боронова, Жапаров виконував його обов'язки.

Візит Лукашенка до СІЗО

Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня прибув до СІЗО КДБ. Там він провів зустріч з ув'язненими опозиціонерами.

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Хто був на зустрічі:

Віктор Бабарико;

Едуард Бабарико;

Лілія Власова;

Юрій Воскресенський;

Віктор Шкляров;

Кирило Бадей (його участь на зустрічі наразі підтверджується).



Лукашенко в СІЗО / Фото з "Пул Первого"

Провладний телеграм-канал "Пул Першого" повідомив, що Лукашенко нібито хотів почути думку кожного. Зміст розмови сторони вирішили не розкривати.

Британські гвинтівки – у бойовиків

Впродовж останніх двох років проросійські силовики на Донбасі використовують британські снайперські гвинтівки. Водночас уряд Великої Британії заявив, що ніколи не схвалював експорт цієї зброї в Росію.

Все на тему Окупанти на Донбасі використовують британські гвинтівки, – ЗМІ

Інформація свідчить про недоліки в британській системі ліцензування. Про це йдеться в розслідуванні Sky News.

Британський уряд не уявляє, скільки саме їхньої зброї продається за кордоном. Немає можливості відстежити її,

– наголосили розслідувачі.

Голова спеціального комітету з оборони повідомив, що проведе розслідування щодо продажів зброї Британією.

Навесні 2020 року українські військові поширили відео, яке зняли бойовики на камеру, встановлену у шоломі. На відео було 5 окупантів. В одного з них помітили гвинтівку британського виробництва AX338. Її виготовила компанія Accuracy International. Водночас у бойовиків були присутні елементи російської військової амуніції.



Скриншот з відео бойовиків / Операція Об'єднаних сил

Модель гвинтівки AX338 з'явилася в 2010 році, але раніше Accuracy International заявляла, що вона не продавала жодних гвинтівок в Росію з 2000 року, а ембарго ЄС на постачання зброї діє з 2014 року.