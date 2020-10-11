Головні новини 10 жовтня: перемир'я у Карабасі, Лукашенко пішов у СІЗО до опозиціонерів
Азербайджан та Вірменія порушили режим перемир'я у Карабасі. Лише надвечір вогонь припинили. Олександр Лукашенко зустрівся у СІЗО з ув'язненими опозиціонерами. У Киргизстані знову заарештували експрезидента Атамбаєва. А також затвердили прем'єром Жапарова. В бойовиків на Донбасі помітили британські гвинтівки. Такими були головні новини суботи, 10 жовтня.
Найважливіші новини України й світу за суботу, 10 жовтня:
Зірване перемир'я у Нагірному Карабасі
Детально тут У Нагірному Карабасі зірвали перемир'я: Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного
Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану 9 жовтня сіли за стіл переговорів у Москві. Результатом зустрічі стала домовленість про перемир'я, яке мало розпочати діяти з 10 жовтня.
Проте війська, які перебувають у самому Нагірному Карабасі, про перемир'я, здається й не чули. Ще з ночі 10 жовтня там продовжуються запеклі бої.
Сторони звинувачують одна одну
У зриві перемир'я Баку звинувачує Єреван і навпаки.
В Азербайджані запевнили, що внаслідок наступальної операції були вбиті вірменські військовослужбовці. Крім того, азербайджанські війська знищили танки, артилерійські установки, радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.
У Єревані кажуть, що перемир'я порушили азербайджанці
Своєю чергою, Вірменія повідомила про загибель 28 своїх військовослужбовців. Крім того, за словами Міноборони Вірменії, саме азербайджанські війська проігнорували перемир'я і о 12:00 відкрили вогонь по ділянці Караханбейлі. Водночас війська Нагірного Карабаху намагаються зупинити наступ.
Обстріл азербайджанського міста Гянджа
Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські військові обстріляли азербайджанське місто Гянджа. В Єревані ці звинувачення спростували.
Згадані претензії абсолютно помилкові і не мають ніякого відношення до реальності,
– відповів речник Міноборони Вірменії Шушан Степанян.
За даними МНС Азербайджану, ракета потрапила в житловий будинок і повністю зруйнувала будівлю. За попередньою інформацією, в результаті обстрілу постраждали 17 осіб, рятувальники витягли з-під завалів тіла п'яти загиблих.
Лише ввечері 10 жовтня у Баку заявили про припинення вогню
Лише надвечір 10 жовтня у Баку заявили, що таки припинили вогонь у Нагірному Карабасі. Азербайджанські військовослужбовці подавили вогневі точки противника.
Дивіться відео, як Азербайджан знищував військову техніку Вірменії:
Повторний арешт експрезидента Атамбаєва
Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв знову потрапив під арешт. Ексглаву держави лише на початку жовтня звільнили з в'язниці протестувальники.
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10 жовтня у домівку Атамбаєва, що у селі Кой-Таш, увірвались спецпризначенці. До будівлі навіть підігнали БМП.
За даними ЗМІ, Атамбаєва в будинку не було. Однак, представники його Соціал-демократичної партії переконують, що політика вже затримали. Інформацію про затримання підтверджують і у міліції Киргизстану. Ексглаву держави підозрюють в організації масових заворушень у Бішкеку.
Що відомо про попередній арешт Атамбаєва?8 серпня 2019 року в Кой-Таші під час чергового штурму силовики все ж затримали Атамбаєва.
Його звинувачують за статтями "Вбивство", "Замах на вбивство", "Взяття заручників", "Масові заворушення", "Хуліганство" та "Погроза або насильство щодо представника влади". Також він фігурує у кількох епізодах щодо корупції.
На початку жовтня в столиці Киргизстану Бішкеку спалахнули нові протести. Мітингувальники увірвалися до будівлі Держкомітету національної безпеки та звільнили з-під арешту Атамбаєва.
Представники Атамбаєва переконують, що опісля Першотравневий суд Бішкека відпустив політика під домашній арешт.
Затвердження нового прем'єра Киргизстану
У Киргизстані парламент одноголосно затвердив на посаді глави уряду Садира Жапарова. Попередній склад кабміну на чолі з прем'єром пішов у відставку 9 жовтня.
Уряд Жапарову залишили попередній, проте кілька міністрів уже відмовились працювати з опозиційним політиком.
Головне про Садира Жапарова:
- У киргизькій політиці він – більше ніж 15 років, був депутатом парламенту та радником президента.
- У 2018 році Жапарова засудили до 11-річного ув'язнення за організацію мітингу у Караколі у 2013 році та захоплення в заручники губернатора.
- Після старту протестів у Киргизстані у жовтні 2020 року Жапарова звільнили з в'язниці протестувальники.
- Після відставки прем'єра Кутатбека Боронова, Жапаров виконував його обов'язки.
Візит Лукашенка до СІЗО
Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня прибув до СІЗО КДБ. Там він провів зустріч з ув'язненими опозиціонерами.
Актуально Сергій та Світлана Тихановські вперше за 4 місяці поговорили: що про це відомо
Хто був на зустрічі:
- Віктор Бабарико;
- Едуард Бабарико;
- Лілія Власова;
- Юрій Воскресенський;
- Віктор Шкляров;
- Кирило Бадей (його участь на зустрічі наразі підтверджується).
Лукашенко в СІЗО / Фото з "Пул Первого"
Провладний телеграм-канал "Пул Першого" повідомив, що Лукашенко нібито хотів почути думку кожного. Зміст розмови сторони вирішили не розкривати.
Британські гвинтівки – у бойовиків
Впродовж останніх двох років проросійські силовики на Донбасі використовують британські снайперські гвинтівки. Водночас уряд Великої Британії заявив, що ніколи не схвалював експорт цієї зброї в Росію.
Все на тему Окупанти на Донбасі використовують британські гвинтівки, – ЗМІ
Інформація свідчить про недоліки в британській системі ліцензування. Про це йдеться в розслідуванні Sky News.
Британський уряд не уявляє, скільки саме їхньої зброї продається за кордоном. Немає можливості відстежити її,
– наголосили розслідувачі.
Голова спеціального комітету з оборони повідомив, що проведе розслідування щодо продажів зброї Британією.
Скриншот з відео бойовиків / Операція Об'єднаних сил
Модель гвинтівки AX338 з'явилася в 2010 році, але раніше Accuracy International заявляла, що вона не продавала жодних гвинтівок в Росію з 2000 року, а ембарго ЄС на постачання зброї діє з 2014 року.