Головні новини 5 жовтня: нова пожежа на Луганщині, коронавірус у Раді
У Луганській області спалахнула чергова масштабна пожежа: кажуть про підпал. У вересні на COVID-19 захворіли 24 нардепи Верховної Ради, а одна з працівниць секретаріату померла. Леонід Кравчук анонсував створення ради, членами якої будуть вихідці з Донбасу. Мінцифри презентувало оновлену версію додатку Дія. У Києві горіла квартира багатоповерхівки. Такими були головні новини 5 жовтня.
Найважливіші новини України та світу за понеділок, 5 жовтня
Новий підпал на Луганщині
Чергова пожежа спалахнула у Станично-Луганському районі, а саме між селищами Нижньотепле та Артема. Зрештою вогонь упритул наблизився до електростанцій і від пожежі почали детонувати не розірвані раніше боєприпаси.
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На Луганщині виникла нова масштабна пожежа (Фото пресслужби Станично-Луганської РДА)
В обід пожежникам вдалося приборкати вогонь біля електропідстанції та магістрального проводу біля села Артема. Перед цим електропідстанцію знеструмили. Опісля рятувальники продовжили боротися з вогнем, який пішов у напрямку Петропавлівки та околиць Артема.
У Станично-Луганській райдержадміністрації стверджують, що вогонь з’явився раптово. Чиновники додають: запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 – 2015 роках після масштабних обстрілів з "Градів". Також, за їхніми словами, мовиться про підпал.
Пожежа спалахнула між селами Артема та Нижньотепле / Карта
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Тривожна ситуація з коронавірусом у Раді
У Верховній Раді – спалах коронавірусу. Загалом від початку епідемії заразилися 75 людей, зокрема нардепи. А у вересні загальне число хворих становить 39. Через таку ситуацію парламентарі взяли перерву до 20 жовтня.
Коронавірус у Раді: кількість інфікованих
- 24 нардепи у вересні (загалом 49 інфікованих)
- 15 працівників Апарату Верховної Ради у вересні (26 загалом).
ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що від коронавірусу померла одна з працівниць секретаріату Ради.
Одними з останніх на коронавірус захворіли лідери фракцій "Голос" і "Європейська Солідарність" в парламенті – Кіра Рудик та Петро Порошенко. Також 1 жовтня підхопив інфекцію очільник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, а вже 2-го – нардепи Ігор Палиця та Нестор Шуфрич.
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Нова ініціатива Кравчука щодо Донбасу
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував створити раду людей з Донбасу. За його словами, свою допомогу пропонують багато людей, зокрема й ті, які все життя пропрацювали в Донецькій і Луганській областях. Кравчук зауважив, що ці люди раніше займали важливі організаційні, політичні та господарські позиції на Донбасі.
Їх там добре знають, а вони добре знають Донбас. Я ще раз хочу сказати, ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не взяти одного члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції,
– пояснив він.
Водночас представник Донецької області у ТКГ Денис Казанський зауважив, що створювати таку раду немає сенсу, тому що вона ніяк не вплине на позицію РФ.
На його переконання, проблема російської окупації є очевидною – РФ утримує частину території України і не збирається її віддавати. Після створення такої ради і обговорення відповідних питань, Росія навряд чи піде з української території.
Представник Донецької області у ТКГ наголосив, що перш за все проблему треба вирішувати на дипломатичному рівні – це має робити українська влада.
Лише тоді, коли вона (РФ – 24 канал) піде – буде можливість реальної реінтеграції, і можна буде вирішувати конкретні проблеми. Наразі обговорення будуть даремною втратою часу,
– підкреслив Казанський.
Чим займається Тристороння контактна група
- ТКГ – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії. Її створили як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.
- Результат її роботи – мінські домовленості. Це комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік з метою деескалації збройного конфлікту на сході України.
- Домовленості складаються з безпекового і політичного блоків. Перші два пункти передбачають припинення вогню і відведення важкого озброєння сторонами конфлікту.
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Нові послуги та фунції додатку Дія
Відтепер у додатку Дія можна отримати інформацію про штрафи та борги за виконавчими провадженнями. Також стала доступною можливість сплатити усі штрафи та борги.
Що ще корисного є в додатку
- єМалятко онлайн
- Реєстр будівельної діяльності
- Послуги для бізнесу
- Шерінг документів
- Належний користувач авто та поширення техпаспорту
- Цифровий ІПН (податковий номер)
- Цифрове свідоцтво про народження
- Статус внутрішньо переміщеної особи
- Реєстрація онлайн
Як скористатися новими послугами в Дії
Для цього потрібно просто оновити додаток. Завантажити оновлену версію Дія можна за цими посиланнями:
Що таке Дія?Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава у смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android, Apple та Heawei. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу. Вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.
Читайте більше Дія 2.0: які нові послуги стали доступними українцям у смартфоні
24 канал – у трійці найкращих
Сайт 24tv.ua вкотре заслужив довіру читачів і посів третю сходинку серед новинних сайтів України. Свіжий рейтинг оприлюднила компанія Gemius Україна. Дослідження проводили у вересні.
Трійка найпопулярніших новинних сайтів України
- politeka.net.
- tsn.ua.
- 24tv.ua.
Позаду залишилися сайти: "РБК-Україна", УНІАН, "Українська правда" та НВ. Згідно з новим рейтингом за конкретний період, сайт 24 каналу відвідали понад 6 мільйонів унікальних користувачів.
Крім того, 24 канал посів 13-те місце серед найпопулярніших інтернет-ресурсів, якими користуються українці.
Найпопулярніші ЗМІ в Україні / Інфографіка 24 каналу
Пожежа в Києві
У Києві на проспекті Правди на сьомому поверсі багатоповерхівки спалахнула пожежа. За попередніми даними, чоловік після сварки з дружиною сам підпалив помешкання.
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На жаль, внаслідок пожежі загинула 6-річна дитина. Хлопчик просто прийшов у гості й перебував у квартирі разом із чоловіком, коли той зачинився та вчинив підпал.
Крім того, у помешканні знайшли пристрій, схожий на саморобну вибухівку. Тому мешканців сусідніх квартир довелося евакуювати.
У чоловіка виникла суперечка з його дружиною. І він зачинився з дитиною в квартирі, та не впускав жінку. А опісля ще й підпалив помешкання,
– зазначила речниця управління ДСНС в Києві Світлана Водолага.
Сусіди розповіли, що чоловік буянив доволі часто. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини.
Пожежа в київській багатоповерхівці: дивіться відео