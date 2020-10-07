Відбулося прощання з загиблими військовими під Чугуєвом. У Киргизстані через протести ЦВК не визнала результати виборів. У Брюсселі відбувся саміт Україна – ЄС. Суд залишив Андрія Антоненка під вартою, це призвело до сутичок. Такими були головні новини 6 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за вівторок, 6 жовтня:

Прощання з загиблими під Чугуєвом

У Харкові 6 жовтня попрощалися із курсантами й офіцерами, які загинули в авіакатастрофі Ан-26. На центральній площі Харкова зібралися тисячі людей, щоб провести загиблих в останню путь.

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Попрощатися прийшли рідні загиблих, представники влади, зокрема президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою, і просто небайдужі.

Прощання з загиблими військовими в Харкові: дивіться відео

У Чугуєві одразу ж поховали перших трьох загиблих – це прапорщик Євгеній Іванов, командир екіпажу майор Богдан Кишеня й старший лейтенант Ашраф Мсуя.

На кладовищах у Харкові поховають Олексія Остапенка та Олега Широчука, Дмитра Добрелю, Артема Дудлу. У Харківській області поховають також Дмитра Андрущенка та Руслана Шеремета.

Дуже символічним стало прощання з військовими з інших регіонів України. Літак з їхніми тілами вилітав з військового аеродрому в Чугуєві. Тож в останній політ вони пішли саме з того летовища, до якого так і не змогли долетіти.

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Протести в Киргизстані

У Киргизстані продовжилися масові протести через результати парламентських виборів. Учасники акцій захопили резиденцію президента й будівлю Комітету нацбезпеки. З останньої протестувальники звільнили експерзидента Алмазбека Атамбаєва.

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Влада не довго чинила спротив протестам. Вже 6 вересня ЦВК розглянула результати виборів і визнала їх недійсними. Відтак невдовзі має відбутися нове голосування, дату якого визначать протягом двох наступних тижнів.

Прем'єр-міністр Киргизтану Кубатбек Боронов на тлі протестів подав у відставку. Парламент 6 жовтня проголосував за призначення його наступника. Новим прем'єром обрали Садира Жапарова.

Внаслідок сутичок між мітингувальниками й силовиками понад 600 людей зазнали поранень, щонайменше одна людина загинула. Також учасники акцій зазначали, що під час штурму резиденції президента силовики виявили свою солідарність протестам.



Протестувальники в резиденції президента Киргизстану / Фото "Радио Азаттык"

Саміт Україна – ЄС

У Брюсселі відбувся саміт Україна – ЄС. У його межах президент України Володимир Зеленський з делегацією зустрілися з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і високим представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

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У ході саміт сторони підписали низку договорів, за якими Європейський Союз планує надати Україні гроші на фінансування низки проєктів у різних галузях:

програма ЄС "Міцні регіони" – на 30 мільйонів євро,

проєкт "Механізм розвитку громадянського суспільства України" – 20 мільйонів євро,

проєкт "Кліматичний пакет для стабільної економіки (CASE) в Україні" – 10 мільйонів євро,

проєкт "Енергоефективність громадських будівель в Україні" – 300 мільйонів євро,

проєкт "Логістична мережа (Модернізація і цифровизация "Укрпошти")" – 30 мільйонів євро.

Також Європейський Союз пообіцяв надати Україна 190 мільйонів євро на подолання наслідків пандемії коронавірусу. Вони мають надійти разом з обіцяним раніше траншом ЄС.

Одним з основних домовленостей стала згода про створення спільного авіаційного простору України і ЄС. Підписання угоди, як запевнив Володимир Зеленський, має вібдутися на початку 2021 року.

Крім того, український президент за підсумками саміту запевнив, що безвізовому режиму нічого не завадить. Зі свого боку Шарль Мішель пообіцяв, що ЄС і надалі буде найбільшим і найбільш надійним партнером України.

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Антоненка залишили під вартою

Апеляційний суд вирішив залишити під вартою Андрія Антоненка, якого звинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Його прихильники намагалися не дозволити вивезти обвинуваченого з суду, внаслідок чого спалахнули сутички.

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У відповідь силовики намагалися відтіснити протестувальників. Вони перекрили вулицю Солом'янську, щоб автозак з Андрієм Антоненком зміг виїхати.

Журналісти зафільмували момент, коли один з силовиків наздогнав і жорстко штовхнув у спину активіста. Ним виявився співзасновник політичної сили "Демократична сокира" Віктор Трегубов.

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