Президент Зеленський записав аудіозвернення фракції "Слуга народу" з закликом підтримати його законопроєкт щодо КСУ. Рейтинг найбагатших українців оновили: хто в переліку. Винуватця смертельної ДТП під Козином Желепу засудили. Нові заяви про локдаун через ситуацію з коронавірусом. Молдова обирає президента: за кого проголосували сусіди у першому турі виборі. Такими були головні новини 2 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 2 листопада:

Зеленський та його звернення до "слуг народу"

Важливо Очільник КСУ не прийшов на допит у ДБР

Президент Зеленський перед засіданням фракції "Слуги народу" надіслав депутатам звернення щодо важливості розгляду законопроєкту, який стосується Конституційного Суду.

Глава держави закликав свою партію до жорстких рішень по Конституційному Суду. Так, він закликав депутатів підтримати його законопроєкт щодо розпуску КСУ. Мовляв, у протилежному разі влада отримає протистояння на вулицях.

Є ситуації, коли не можна просто відсидітися й вдати вигляд, що мене це не стосується. Дивна поведінка суддів у лічені години поставили країну на межу катастрофи,

– заявив глава держави.

За його словами, нині в України є три можливі сценарії розвитку подій – або країна буде знову втягнута в кривавий хаос, або держава, як система прозорих правил, припинить своє існування, або нарешті стане потужною політичною силою.

Аудіозвернення Зеленського до "слуг народу"

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який позбавить суддів Конституційного суду повноважень і відновить закон про е-декларування, який ті скасували.



Парламентарі можуть розглянути законопроєкт вже найближчим часом. Щоправда, спікер Дмитро Разумков подав до Ради альтернативний законопроєкт.

Слід зазначити, що законопроєкт Зеленського щодо розпуску КСУ розкритикували західні інституції – Венеціанська комісія і Рада Європи. Мовляв, припинення повноважень суддів – грубе порушення Конституції України. Натомість у Зеленського пояснюють: юридичного вирішення цієї кризи немає, тому доводиться йти політичним шляхом.

До теми Попри відкриття доступу до реєстру е-декларацій, НАЗК досі не може їх перевіряти

Важливо! Тим часом Конституційний Суд України планує 3 листопада розглянути низку важливих питань, зокрема конституційність закону про мову, закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та ще багато іншого. Більше про ситуацію навколо скандального рішення КСУ та його подальшу роботу, позицію влади і заяви політиків – за посиланням.



Головне про скандальне рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу

Найбагатші українці

Ще з важливого сьогодні КСУ не ухвалив рішення щодо тлумачення норм Конституції про землю, – ЗМІ

"Новое время" оновило свій рейтинг зі 100 найбагатших українців. У новому переліку майже 20% нових людей. У час пандемії і світової кризи свої статки відчутно наростили представники бізнесу в ІТ-сфері.

Разом 100 найбагатших українців мають статки у 34,4 мільярда доларів. За рік цей показник знизився на 0,4 мільярда доларів, а якщо порівнювати з довоєнним 2013 роком – то скоротився на 17,4 мільярда доларів.

Як виглядає перша десятка багатіїв:

Рінат Ахметов – 6,6 мільярда доларів (за рік падіння на 31%),

Віктор Пінчук – 2,415 мільярда доларів (за рік зростання на 5%),

Петро Порошенко – 1,492 мільярда доларів (зростання на 19%),

Дмитро Фірташ – 1,273 мільярда доларів (зростання на 61%),

Вадим Новинський – 1,224 мільярда доларів (падіння на 31%),

Ігор Коломойський – 1,181 мільярда доларів (падіння на 20%),

Олександр і Галина Гереги – 1,157 мільярда доларів (зростання на 24%),

Геннадій Боголюбов – 1,079 мільярда доларів (падіння на 22%),

Костянтин Жеваго – 853 мільйони (зростання на 15%),

Віктор Медведчук – 776 мільйонів доларів (зростання на 485%).



10 найбагатших українців / Інфографіка 24 каналу

З повним переліком найбагатших українців можна ознайомитись за посиланням.

Вирок для винуватця смертельної ДТП під Козином

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Антона Желепу, що під дією наркотиків та алкоголю, влаштував смертельну ДТП під Козином, засудили до 10 років ув'язнення. Суд у повному обсязі задовольнив позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Також Желепу позбавили права керувати автомобілем впродовж 3 років.

Прокуратура задоволена вироком, оскільки суд повністю підтримав позицію обвинувача щодо призначення йому максимального покарання, передбаченого санкцією статті. Обвинувачений повністю визнав вину та попросив вибачення у потерпілих,

– розповіла речниця прокуратури Надія Максимець.

Що відомо про резонансну ДТП під Козином? Аварія трапилася 12 липня на Обухівському шосе поблизу Козина.В автомобіль Hyundai, в якому перебувала сім'я із 5 людей, на швидкості врізався Mercedes, за кермом якого був Желепа.

На місці події загинуло подружжя та їхня восьмирічна донька. Ще 2 хлопчиків віком 10 та 12 років з цього авто забрали до лікарні.Згодом молодша дитина померла у реанімації.

Згідно з результатами експертиз, під час ДТП Желепа перебував під дією алкоголю та наркотиків.

Заяви про локдаун

Актуально Що таке локдаун і за яких умов його можуть ввести в Україні

Поки в Україні триває адаптивний карантин і локдаун вводити ніхто не збирається. Проте, якщо добовий приріст хворих на COVID-19 зросте до 20 тисяч, – повторного локдауну не уникнути. Так сказав глава МОЗ Максим Степанов. До цього, щоправда, лунали інші заяви: приміром, президент допускав уведення локдауну при добовому прирості у 15 тисяч хворих.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко розповів, що епідситуація у столиці складна, але введення жорстких карантинних обмежень буде крайнім заходом.

Підкреслю: запровадження карантину в столиці буде вже крайнім заходом! Це принципова позиція міської влади... Ми повинні втримати економіку міста, яка вже й так постраждала від кризи,

– заявив Кличко.

Він зауважив, що введення карантину і так завдало удару по місцевому бюджету. Згідно з підрахунками економістів КМДА, до кінця року столиця недоотримає близько п’яти мільярдів гривень.