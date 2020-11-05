Нацгвардієць Віталій Марків повернувся в Україну. У Сполучених Штатах Америки відбулися вибори президента. У різних містах України згадали про Катерину Гандзюк у другу річницю її смерті. В Офісі Президента почалися кадрові перестановки. Такими були головні новини 4 листопада.

Найважливіші новини України та світу за середу, 4 листопада:

Вибори в США

У Сполучених Штатах Америки протягом 3 – 4 листопада (за київським часом) обирали главу державу на наступні 4 роки. Явка на цьогорічних виборах стала рекордною з 1900-го року – проголосували 66,9% виборців.

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Результати виборів (станом на 7:30 5 листопада):

Джозеф Байден – 253 голоси виборників;

Дональд Трамп – 213 голосів виборників.

Що означають голоси виборників?

Саме за ними рахують результати виборів. Для перемоги кандидат має набрати 270 або більше голосів з загальної кількості в 538.



Усі вони пропорційно розподілені між штатами в залежності від кількості виборців – від 3 до 55 голосів. Традиційно усі виборники штату віддають голоси за того кандидата, який виграв у штаті – не важливо, всього в один голос чи в декілька мільйонів.

Детальніше про результати виборів у США в режимі онлайн – читайте в нашому матеріалі.

У ніч з 4 на 5 листопада оприлюднили результати голосування у штаті Мічиган, який вважають одним із головних. Байден здобув там впевнену перемогу. Водночас Трамп заявив, що у Мічигані "була велика кількість таємно вкинутих бюлетенів" на користь кандидата від демократів.

Спостерігачі з ОБСЄ вже заявили, що, незважаючи на рекордну кількість судових позовів, ці президентські вибори були конкурентними. Заяви Дональда Трампа, який говорив про масові порушення, є безпідставними.

У ніч після виборів (в Україні це вже був ранок 4 листопада) почалися протести в різних містах Штатів. Зокрема акції зачепили Сіетл, Вашингтоні, Нью-Йорку, Орегоні, Портленді й інші міста.

У Вашингтоні під час схожих акцій невідомі напали на людей. Внаслідок інциденту є 4 постраждалих. Детальнішу інформацію про протести після виборів у США ми зібрали у своєму матеріалі.

Віталій Марків повернувся в Україну

Після виправдального вироку в італійському суді український нацгвардієць Віталій Марків повернувся в Україну 4 листопада. Додому він повертався з українською делегацією, що була на суді.

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В аеродромі Нацгвардії на Марківа чекали родичі, дружина, друзі та багато журналістів. Також на місці події була поліція та Нацгвардія.

Цей день для мене – надзвичайна подія. Можливо, найважливіша. Це моя особиста перемога, яка випала із підлістю пропаганди та фальшивою інформацією. Вона мала на меті зганьбити честь і гідність всього українського народу. Але справедливість є, правда існує і завжди перемагає,

– заявив Віталій Марків.

До слова, нацгвардієць не виключив, що колись ще навідається в Італію, де за вигаданими звинуваченнями провів понад 3 роки у в'язниці. Втім, підкреслив: перед цим уточнить, чи проти нього не відкрили ще одну таку справу.

Невдовзі після прибуття в Україну Віталій Марків вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Військовий розповів, що зберігав усі листи й малюнки, які йому присилали на підтримку.



Віталій Марків повернувся в Україну / Фото 24 каналу (Анна Брикова)

Річниця смерті Катерини Гандзюк

В Україні небайдужі активісти згадали про другу річницю смерті Катерини Гандзюк. Херсонська активістка померла в лікарні після нападу 4 листопада 2018 року.

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У Києві відбулась акція протесту "2 роки без Гандзюк". Активісти вимогою, аби замовників жорстокого вбивства покарали.

Акцію вирішили організувати саме на Поштовій площі, адже там на одній з будівель є стінопис на честь пам'яті Катерини Гандзюк. На стіні намальована сама активістка та написана її цитата. Під стінописом запалили свічки та поклали квіти.

Біля стінопису традиційно запалили фаєри червоного кольору та скандували "Хто замовив Катю Гандзюк?". Серед людей, які запалили фаєри, був адвокат Масі Найєм.

Я не допускаю, що є хоч якісь шанси на те, що нинішня влада спробує ще покарати інших замовників окрім Мангера, який вже є на лаві підсудних,

– заявив учасник акції Сергій Стерненко.

Кадрові ротації в Офісі Президента

Сергія Трофімова звільнили з посади першого заступника голови Офісу Президента Андрія Єрмака. За інформацією ЗМІ, очільник президентської канцелярії мав конфлікт з власним заступником.

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Втім Трофімова не стали звільняти з ОПУ, а лише прибрали з посади першого заступника. Володимир Зеленський призначив його своїм позаштатним радником.

Після цього президент підписав ще один указ щодо кадрових змін у своєму Офісі. Він зовсім скасував посаду першого заступника голови ОПУ, яку раніше обіймав Сергій Трофімов.

До слова, радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк пояснив такі зміни. За його словами, все через надмірну м'якість, яка не дозволила Трофімову впоратися з регіональним модеруванням.