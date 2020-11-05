Верховна Рада схвалила Держбюджет-2021 у першому читанні. Україна підготувала для ТКГ "План дій по Донбасу", а Росія розкритикувала його. Від участі у роботі КСУ відмовилися судді, які були проти скасування е-декларування. МОЗ пропонуватиме уряду посилити карантинні обмеження. А Угорщина ввела комендантську годину на кордоні з Україною. Такими були головні новини 5 листопада.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 5 листопада:

Внесення змін до кодексу та схвалення бюджету

Зміни до Бюджетного кодексу

Нардепи більшістю голосів схвалили у першому читанні за основу законопроєкт №4100 про зміни до Бюджетного кодексу. Вони системно пов’язані із проєктом Держбюджету-2021. За документ проголосували 253 парламентарів, проти – 17, утримались 62 нардепів, а не голосували 28.

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Суть у тому, що бюджетний процес не складається із схвалення лише закону про Держбюджет. Разом з ним зазвичай приймають системно із ним пов’язані зміни до Бюджетного кодексу. Детально, які зміни внесли, читайте тут.

Схвалення Держбюджету-2021

За прийняття Державного бюджету України у першому читанні і за основу свої голоси віддали 275 парламентарів.

Головні показники Держбюджету-2021

Доходи Держбюджету передбачили на рівні 1 трильйона 91,3 мільярда гривень. Вони зросли на понад 20 мільярдів у порівнянні з проєктом від Кабміну.

передбачили на рівні 1 трильйона 91,3 мільярда гривень. Вони зросли на понад 20 мільярдів у порівнянні з проєктом від Кабміну. Видатки пропонують збільшити на 17 мільярдів, отже, вони становитимуть 1 трильйон 351 мільярд гривень. Основні статті підвищення видатків – депутатські потреби, інфраструктура, культура, медицина та спорт.

пропонують збільшити на 17 мільярдів, отже, вони становитимуть 1 трильйон 351 мільярд гривень. Основні статті підвищення видатків – депутатські потреби, інфраструктура, культура, медицина та спорт. Дефіцит Державного бюджету на 2021 рік Кабінет Міністрів передбачив на рівні 270 мільярдів гривень. А це на півтора відсотка нижче, ніж було у 2020 році.

Державного бюджету на 2021 рік Кабінет Міністрів передбачив на рівні 270 мільярдів гривень. А це на півтора відсотка нижче, ніж було у 2020 році. Головні цифри проєкту Державного бюджету ВВП закладають на рівні 4,5 трильйона гривень. Зростання внутрішнього валового продукту очікується на рівні 4,6%.

закладають на рівні 4,5 трильйона гривень. Зростання внутрішнього валового продукту очікується на рівні 4,6%. Держборг до ВВП – 64,6%.

Середньомісячна зарплата становитиме 13,6 тисячі гривень.

становитиме 13,6 тисячі гривень. А споживча інфляція сягне 7,3%.

сягне 7,3%. Середньорічний курс закладають на рівні 29,1 гривні за долар.

закладають на рівні 29,1 гривні за долар. Видатки на безпеку та оборону закладають на рівні 267 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше від плану зі змінами на 2020 рік.

закладають на рівні 267 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше від плану зі змінами на 2020 рік. На освіту планують витратити не менше 315,4 мільярда гривень. Але це рішення на комітеті підтримали частково, оскільки все залежатиме від доручень Уряду щодо окремих бюджетних програм.

планують витратити не менше 315,4 мільярда гривень. Але це рішення на комітеті підтримали частково, оскільки все залежатиме від доручень Уряду щодо окремих бюджетних програм. Видатки на медицину – 156 мільярдів гривень, що на 27,5 мільярдів більше, ніж попереднього року. Передбачається збільшення зарплат медиків на 30%. На програму медичних гарантій планують витратити 123,4 мільярда гривень. На боротьбу з коронавірусом планують витратити до 19,5 мільярда гривень.

– 156 мільярдів гривень, що на 27,5 мільярдів більше, ніж попереднього року. Передбачається збільшення зарплат медиків на 30%. На програму медичних гарантій планують витратити 123,4 мільярда гривень. планують витратити до 19,5 мільярда гривень. У бюджеті на 2021 рік передбачили також зростання мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та пенсії.

Більше про основні цифри бюджету читайте тут.

Україна розробила "План дій по Донбасу"

Українська сторона підготувала для ТКГ "План дій по Донбасу". Про це глава Леонід Кравчук розповів у коментарі Інтерфакс-Україна.

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План передбачає демілітаризацію у регіоні, яка має відбутися на початку 2021 року. Це потрібно, аби створити всі необхідні умови для проведення на Донбасі місцевих виборів 31 березня 2021 року. Голосування має відбутися відповідно до Конституції та законів України з дотриманням стандартів ОБСЄ.

Глава української делегації наголосив, що важливо буде чітко врегулювати питання відповідальності для людей, які брали участь у подіях, пов'язаних з війною на Донбасі. Слід не допустити покарання для тих, на кому немає провини за вчинення злочинів.

На чому ще наполягатиме та що пропонуватиме Україна

Негайно забезпечити повний і безумовний доступ міжнародних організацій , включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб. Це потрібно зробити до середини листопада 2020 року. Остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх" має відбутися не пізніше ніж 15 грудня 2020 року.

, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб. Це потрібно зробити до середини листопада 2020 року. Остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх" має відбутися не пізніше ніж 15 грудня 2020 року. СММ ОБСЄ повинна мати безпечний доступ до всієї території України, щоб виконувати свою місію. До середини грудня має бути збільшено чисельний склад СММ ОБСЄ на 1 500 людей.

Слід забезпечити, щоб Україна отримала повний контроль над конкретними ділянками українсько-російського кордону зі свого боку.

зі свого боку. Необхідно буде, щоб Рада ухвалила закон про особливості проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу.

Сліж створити вільну економічну зону в межах реалізації особливого порядку місцевого самоврядування. Це потрібно задля відновлення економіки. Вона повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року.

в межах реалізації особливого порядку місцевого самоврядування. Це потрібно задля відновлення економіки. Вона повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Наступна зустріч лідерів держав нормандського формату має відбутися до кінця 2020 року.

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Реакція Росії на пропозицію України

У Путіна вважають, що демілітаризація Донбасу і передача кордону Україні розходяться із мінськими домовленостями. Також у Кремлі розкритикували пропозицію України до кінця року провести зустріч "нормандської четвірки".

Важливо! 5 листопада цей "План дій по Донбасу" скерують координатору ТКГ, спецпредставникові чинного голови ОБСЄ Гайді Грау.

Деякі судді КСУ відмовилися від роботи у суді

Частина суддів Конституційного Суду тимчасово відмовилася від участі у його роботі. Мова йде про тих, які проголосували проти скандального рішення щодо е-декларування. Про це повідомляють кілька ЗМІ з посиланням на власні джерела в суді.

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Інтерфакс-Україна пише, що 5 листопада на початку пленарного засідання КСУ, на якому розглядали "земельні" питання, ці судді заявили, що вважають неприпустимою публікацію в ЗМІ проєктів рішень Конституційного Суду.

Тому до нормалізації ситуації щодо КСУ легітимним способом (судді – 24 канал) вважають неможливим розгляд окремих питань конституційних проваджень і тимчасово не братимуть участі в засіданнях суду,

– розповіло джерело.

Водночас "НВ" називає імена цих суддів. Йдеться про заступника голови КСУ Сергія Головатого, судді Олега Первомайського, судді Віктора Колесника, судді Василя Лемака.

Зверніть увагу! Нагадаємо, 27 жовтня судді КСУ прийняли рішення скасувати систему е-декларування. Деякі судді КСУ заявили, що не погоджуються з таким. Це викликало обурення як українського суспільства, так і влади. Негативно про нього відгукнулися і міжнародні партнери. Опісля президент Зеленський вніс до Ради терміновий законопроєкт, яким пропонує розпустити чинний склад суду та визнати його рішення про декларування нікчемним.

МОЗ проситиме уряд посилити карантин

Зокрема, обмежити роботу зон харчування, дитячих кімнат та розважальних зон у ТРЦ. Там працювати зможуть тільки магазини.

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Також пропонуватимуть обмежити

діяльність спортзалів і фітнес-центрів, басейнів;

заборонити діяльність суб’єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм;

компаніям рекомендують запровадити окремий час для обслуговування людей віком від 60 років. Для цього пропонують виділити час з 10:00 до 12:00.

Зміни щодо червоної зони

якщо захворюваність перевищує 320 на 100 тисяч населення і територія переходить до червоної зони, а показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від усіх протестованих, то пропонують обмежити і не дозволяти містам чи районам вибирати з переліку обмежень, а застосовувати повністю весь перелік;

обмежити години роботи магазинів. Так, дозволити, аби вони працювали з 7 ранку до 20 вечора. При цьому кількість відвідувачів має бути не більша, аніж 1 на 20 метрів квадратних;

пропонують дозволити працювати садочкам та школам з 1 по 4 клас, а вже дітей з 5 класу відправляти на дистанційне навчання.

Увага! Станом на 5 листопада на коронавірус в Україні захворіли 430 467 людей, за останню добу – 9 850. Одужати вдалося 184 782 людям, померли – 7 924.

Комендантська година в Угорщині

Уряд Угорщини посилює карантинні обмеження через збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, через комендантську годину на кордоні України та Угорщини у період 3 01:00 до 06:00 пропускатимуть лише певні категорії громадян.

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Водночас в інші години кордон зможуть перетинати решта категорій українців, які мають на це дозвіл.

Хто зможе перетнути кордон під час комендантської години

люди, які прямують до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;

ті, хто їде з метою працевлаштування за наявності відповідних документів;

мандрівники, які прямують до місця тимчасового перебування, лише у випадку підтвердження бронювання готелю.

Зауважимо, обмеження не поширюється на водіїв вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення, а також осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.