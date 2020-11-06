У кількох українських містах оголосили результати місцевих виборів. В Україні оновили зони карантину – будуть лише червона та помаранчева. Президент Володимир Зеленський відвідав Донбас, де зробив кілька гучних заяв. Євросоюз запровадив санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Помер гуморист і сатирик Михайло Жванецький. Такими були головні новини 6 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Місцеві вибори: деякі великі міста отримали мерів, а вдеяких буде 2 тур

З’явилися офіційні результати виборів у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, а також у Рівному, Миколаєві, Кременчуці, Запоріжжі, Черкасах, Житомирі та Полтаві. Про це повідомляє 24 канал.

Радимо ознайомитися Календар місцевих виборів 2020: результати оголосять 6 листопада

У Києві перемогу здобув чинний міський голова Віталій Кличко – його підтримали 50,52% виборців, тому другого туру тут не буде. Водночас до Київради проходять 7 політсил: "Європейська Солідарність" (20,52%), УДАР (19,98%), "Єдність" (8,74%), ОПЗЖ (7,81%), "Слуга народу" (7,53%), "Батьківщина" (7,49%), "Голос" (5,97%).

У Львові ніхто не здобув понад 50% голосів, тому у другому турі ту зійдуться чинний міський голова Андрій Садовий (40,09%) і представник "Євросолідарності" Олег Синютка (31,1%). А до міської ради проходять 5 партій: "Європейська Солідарність" (31,25%), "Самопоміч" (19,43%), "Голос" (8,9%), "Варта" (6,96%), "Свобода" (6,85%).

Буде другий туру також у Дніпрі. Найбільше голосів у першому здобули чинний міський голова та представник "Пропозиції" Борис Філатов (44,47%) і висуванець від "Громадської сили" Загід Краснов (14,44%). Натомість у міськраду проходять 6 партій: "Пропозиція" (29,06%), ОПЗЖ (17,29%), "Слуга народу" (11,84%), "Громадська сила" (9,77%), "Європейська Солідарність" (8,01%), "Українська перспектива" (6,20%).

На другий тур слід очікувати і в Одесі. У ньому за крісло мера позмагаються представник партії "Довіряй ділам" Геннадій Труханов від (38,35%) і Микола Скорик від ОПЗЖ (19,47%). Водночас до Одеської міськради пройшли 5 партій: "Довіряй ділам" (26,19%), ОПЗЖ (23,66%), "Слуга народу" (12,46%), "Європейська Солідарність" (11,87%), "Партія Шарія" (6,82%).

У Рівному жоден із кандидатів не набрав більше ніж половину голосів, тому тут буде другий тур. Туди пройшли Віктор Шакирзян від партії "Рівне разом" (19,84%) і кандидат від "Європейської Солідарності" Олександр Третяк (16,93%). А участь у засіданнях міськради нового скликання братимуть представники 7 партій: "Європейська Солідарність" (19,08%), "Рівне Разом" (14,15%), "Слуга народу" (12,74%), "Батьківщина" (7,96%), "Голос" (7,82%), "Свобода" (7,27%), "За майбутнє" (7,02%).

2 тур голосування за міського голову проведуть також у Миколаєві. Братимуть у ньому участь висуванець від "Пропозиції" Олександр Сєнкевич (39%) і представник ОПЗЖ Владислав Чайка (29,3%). До міської ради, зі свого боку проходять 6 партій: "ОПЗЖ (28,57%), "Пропозиція" (23,09%), "Слуга народу" (14,9%), "Європейська Солідарність" (6,9%), "Партія Шарія" (6,4%), "Наш край" (5,05%).

У Кременчуці чинний мер Віталій Малецький здобув упевнену перемогу – 52,08% голосів. Тому ругого туру тут не буде. Водночас до міської ради проходять 6 партій: "Рідне місто" (9 382 голосів), "За майбутнє" (9 242), ОПЗЖ (6 972), "Слуга народу" (6 282), "Європейська Солідарність" (5 901), "Батьківщина" (4 038).

У Запоріжжі ще в першому турі перемогу здобув чинний міський голова та представник партії "Єднання" Володимир Буряк. За нього свої голоси віддали 59,99% виборців. Які партії проходять до міської рали – наразі невідомо.

І у Черкасах буде другий тур. У ньому позмагаються чинний мер Анатолій Бондаренко (37,6%) та представник "Голосу" Віктор Євпак (19, 14%). Водночас уже відомо, хто пройшов до міськради – це 7 політичних сил: "За майбутнє" (14,11%), "Слуга Народу" (13,91%), "Європейська Солідарність"(13,24%), "Голос" (11,04%), "Черкащани" (9,16%), ОПЗЖ (6,96%), "Батьківщина" (6,19%).

У Житомирі також усе вирішилося в першому турі. Тут переміг чинний мер Сергій Сухомлин. Його підтримали 51,37% осіб. Щодо Житомирської міськради, то сюди пройшли 6 партій: "Пропозиція" (16 депутатських мандатів із 42), "Слуга народу" (7), ОПЗЖ (6), "Європейська Солідарність" (6), "Сила і честь" (4), "Батьківщина" (3).

У Полтаві переможця виборів не виявили у першому турі. Тому за посаду міського голови в другому боротимуться колишній мер Олександр Мамай (30,6%) і "слуга народу" Сергій Іващенко (17,71%). А до Полтавської міської ради пройшли представники 7 політичних партій: "За майбутнє" (10 депутатів), "Слуга народу" (9), "Європейська Солідарність" (6), "Рідне місто" (6), ОПЗЖ (4), "Партія простих людей" (4), "Свобода" (3).

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Оновлені зони карантину: не буде ані жовтих, ані зелених регіонів

Вже з 9 листопада в Україні почнуть діяти нові зони карантину. Втім, усі регіони потрапили в одну з двох зон – помаранчеву або червону. Натомість, жоден з українських регіонів не зміг потрапити в зелену чи бодай жовту зону.

Які обласні центри потрапили до червоної зони

Житомир

Ужгород

Запоріжжя

Івано-Франківськ

Миколаїв

Полтава

Рівне

Суми

Харків

Хмельницький

Чернівці

Чернігів

Які великі міста потрапили до помаранчевої зони

Київ

Львів

Луцьк

Тернопіль

Вінниця

Черкаси

Кропивницький

Одеса

Херсон

Дніпро



Адаптивний карантин в Укераїні: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

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Гучні заяви Зеленського на Донбасі

У межах робочої поїдки відвідав український президент Луганщину, а саме Щастя, що розміщується на лінії розмежування.

Зеленський відвідав зону ООС / Фото Офісу Президента

Що заявив Зеленський на Донбасі

Подякував українським захисникам і висловив переконання, що Україна зможе звільнити свої землі від ворога. Також президент вручив бійцям подарунки та сертифікат на військовий автомобіль.

Повідомив, що наступна зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада. Він сподівається, що у межах заходу розглянуть план України щодо Донбасу.

Президент вважає, що вищезазначеній план є реалістичним і зрозумілим. Водночас тут у деталях прописано конкретні кроки та дати.

Наголосив, що вибори на Донбасі є необхідними. Але це не самоціль, оскільки вони пройдуть лише після деокупації та стабілізації безпекової ситуації. Він додав, що план України щодо Донбасу дає можливість провести вибори навесні.

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Лукашенко потрапив під удар ЄС

Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти білоруських чиновників. До списку потрапив і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Проти кого запровадив санкції ЄС: список

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Голова президентської адміністрації Ігор Сергєєнко

Керівник КДБ Іван Тертель

Керівник управління МВС Роман Мельник

Голова СК Іван Носкевич

Голова Державного комітету судової експертизи Олексій Волков

Заступники голови СК Сергій Аземші та Андрій Смаль

Керівник оперативно-аналітичного центру Андрій Павлюченко

Заступник міністра інформації Ігор Бузовський

Прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт;

Керівник "Альфи" Сергій Зубков

Колишній держсекретар Ради нацбезпеки Андрій Равков

Керівник Конституційного Суду Петро Миклашевич

Згідно з впровадженими санкціями, чиновники не зможуть їхати до ЄС, а також їхні активи буде заморожено.

Зауважимо, що Євросоюз вже запроваджував санкції щодо білоруських чиновників у жовтні 2020 року. Це трапилось через сфальсифіковані президентські вибори та силовий розгін протестувальників, який вчинили ОМОНівці. Однак тоді Лукашенка у список ще не вносили.

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Помер Михайло Жванецький

У віці 86 років помер гуморист і письменник-сатирик Михайло Жванецький. Причина смерті – наразі невідома. Проте, ще минулого місяця він заявив, що йде зі сцени і не буде з'являтись перед публікою.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття його рідним і близьким. Він зауважив, що є палким шанувальником сили думки Михайла Жванецького.

Як говорив Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю,

– написав очільник держави.

З біографією Жванецького можете ознайомитися за цим посиланням, а з найяскравішими його цитатами – тут.