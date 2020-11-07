Демократ Джозеф Байден переміг на виборах президента США. Активісти влаштували протест біля будинку глави Конституційного Суду Олександра Тупицького. Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів. Зеленський закликав "готуватись до дня", коли контроль над кордоном окупованого Донбасу відновлять. Такими були головні новини 7 листопада.

Найважливіші новини України та світу за суботу, 7 листопада:

До речі Вибори президента США: Байден здобув остаточну перемогу

Байден здобув перемогу на виборах США

Американські ЗМІ розповсюдили інформацію про результати виборів президента США. Кандидат від демократів Джозеф Байден набрав 290 необхідних голосів виборників, Трамп – 214.

Таким чином Байден перемагає на виборах.

Реакція Байдена

Демократ відреагував на перемогу у своєму інстаграмі. Політик написав, що очолить США та пообіцяв бути президентом усіх американців – незалежно від того, за кого вони голосували.

Америка прекрасна. Я маю честь, що ви обрали мене очолити нашу велику країну,

– заявив Байден.

Реакція Трампа

Республіканець стверджує, що Байден поспішив із заявою про перемогу, адже офіційних результатів ще немає.

Вибори далеко не закінчені,

– наголосив Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що 9 листопада почне відстоювати в суді свою позицію щодо результатів виборів.



Попередні результати виборів США / Інфографіка 24 каналу

До речі Як реагує світ на перемогу Байдена на виборах у США

Протест під будинком глави КСУ

Активісти влаштували автопробіг до будинку глави Конституційного Суду Олександра Тупицького у Василькові. Протест отримав назву "Тупицький, вали до Ростова".

Організаторами події були "Автомайдан" і "Центр протидії корупції". Мітингувальники привезли до будинку інсталяцію шибениці та повісили на неї дві кульки з надписами "яйця Тупицького".

Зауважимо, поліція перекривала проїзд до будинку. Згодом між правоохоронцями та протестувальниками почались сутички та штовханина. Однак сторонам таки вдалось порозумітись. 2 машини проїхали на 5 метрів, а люди розтягнулись вздовж паркану.

Протест під будинком Тупицького / Фото 24 каналу:

Сутички біля будинку Тупицького, дивіться відео:

Чому активісти влаштували протест

Раніше КСУ на закритому засіданні вніс зміни у певні положення антикорупційного законодавства. Зокрема, суд визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях та обмежив повноваження НАЗК.

Згодом виявилось, що у глави КСУ є незадекларовані статки. Зокрема, земельна ділянка в окупованому Криму.

Президент Володимир Зеленський зібрав засідання РНБО. Потім глава держави подав до Ради законопроєкт про звільнення суддів КСУ.

Хоча проєкт розкритикували у Європарламенті, Зеленський наголосив, що це найбільш ліберальний шлях вирішення ситуації.

Детальніше про рішення КСУ читайте тут.



Рішення КСУ про е-декларування / Інфографіка 24 каналу

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Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів

Зеленський розповів, що Світовий банк надасть Україні 100 мільйонів доларів. Гроші планують витратити на відновлення економіки, зокрема, підприємництва підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.

Президент подякував банку за підтримку територіальної цілісності України.

Зверніть увагу! У червні 2020 року Світовий банк виділив Україні 350 мільйонів доларів. Мета підтримки – зміцнення земельного та кредитного ринків та демонополізація та антикорупційних інституцій.

Відновлення економіки Донбасу: що каже влада

Зауважимо, раніше Зеленський піднімав питання про створення на Донбасі вільної економічної зони. Також глава держави наголошував, що наразі неможливо підняти економіку окупованих територій та припустити, скільки це коштуватиме.

Важливо Коли ТКГ і "нормандська четвірка" розглядатиме "План дій по Донбасу": заява Єрмака

Заяви Зеленського про Донбас

Зеленський під час поїздки на Донбас наголосив, що сподівається на відновлення контролю над кордоном окупованих територій.

Жодного слабкого місця на кордоні не має бути. Для нас це не просто питання економіки й протидії контрабанді. Це стратегічне питання для національної безпеки України,

– наголосив Зеленський.

Президент закликав прикордонників "готуватися до дня", коли контроль над кордоном відновлять. Крім того, Зеленський зауважив, що без складних кроків не буде результату.

Важливо! Україна представила свій " План дій по Донбасу". Він включає 5 кроків для припинення війни. Щоправда, у Кремлі на запропонований алгоритм дій зухвало відреагували. Зокрема, в Росії зазначили, що пункти плану суперечать мінським домовленостям.



"План дій по Донбасу" / Інфографіка 24 каналу