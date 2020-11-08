Напередодні на Донбасі загинув український воїн – представники України в ТКГ переконують, що втрата є небойовою. З'явилися нові деталі різанини в Кривому Розі. Триває ескалація конфлікту в Нагірному Карабасі, зокрема жорсткі бої відбулися біля міст Шуша та Степанакерт. У Грузії після виборів зібрався новий майдан. Такими були головні новини 8 листопада.

Найважливіші новини України та світу за неділю, 8 листопада:

Як насправді загинув український воїн на Донбасі

Докладніше про трагедію

Загинув 20-річний військовий Олег Свинарик. Сталося це на світанку 7 листопада на передовій у Луганській області. Служив воїн у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді. Про це повідомляє 24 канал.

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У день інциденту в штабі Об’єднаних сил його обставини не розголошували. Лише зазначили, що станом на 18 годину 7 листопада ворожих обстрілів на передовій зафіксовано не було.

Коротко про загиблого

Олег Свинарик народився 23 серпня 2000 року – на момент смерті йому виповнилося всього 20 років.

Родом хлопець з села Арламівська Воля Мостиського району Львівської області.

В Олега залишилися батьки й двоє рідних братів.

Хлопець самостійно вирішив підписати контракт зі Збройними силами України у 2019 році.

Як на загибель відреагували в делегації України в ТКГ

За інформацією української делегації в Тристоронній контактній групі, втрата є небойовою. Кажуть, що десантник, ймовірно, скоїв самогубство. Наразі слідство проводять слідчі Національної поліції України.

Спекуляції щодо "можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ", які розповсюдили деякі посадові особи та ЗМІ, вважаємо неприпустимими,

– зазначили у повідомленні української делегації.

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Різанина в Кривому Розі: нові подробиці

Сам інцидент стався надвечір 7 листопада. У Кривому Розі у Металургійному районі чоловік прямо на вулиці з ножем кидався на людей. У результаті двоє людей загинули та ще 8 зазнали поранень, зокрема 8-річний хлопчик. Останні зараз перебувають у лікарні.

Коротко про жертв нападника

Наймолодшим постраждалим став 9-річний хлопчик (він перебуває у лікарні з різаною раною на щоці).

Найстаршою жертвою була 83-річна пенсіонерка – нападник кілька разів вдарив її кулаками в обличчя.

Загиблих, тіла яких виявили найперше, опізнали – це виявилися 60-річний батько та 30-річний син, прізвище родини – Косицькі (за інформацією місцевого видання "Первый городской" та Антона Геращенка).

За попередньою інформацією, у старшого чоловіка – 5 ножових поранень на спині й 6 спереду, молодшого вбили 2 ударами ножем.

Того ж дня свій коментар щодо трагедії дав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що на такі події треба реагувати жорстко та відразу.

Сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки,

– зазначив Зеленський.

Самого зловмисника вже затримали та йому повідомили про підозру. Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві, а також у замаху на умисне вбивство. За такі злочини підозрюваному загрожує позбавлення волі на 10 – 15 років або довічне ув'язнення. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Про нападника відомо, що звуть його Тарас Усенко. Під час затримання він заявив, що народився та живе в пеклі, бо "хто там ще може жити". Рідні кажуть, що чоловік нещодавно їздив на заробітки в Чехію, а повернувся звідти іншою людиною. Тоді й почав говорити про голоси й демонів, але при цьому не поводився агресивно.

Водночас у помешканні затриманого "на стінах виявили дивні містичні символи й концентричні малюнки". Цим зображенням оцінку даватимуть експерти у психіатрії.

Дивіться сюжет 24 каналу про різанину в Кривому Розі

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У Карабасі запеклі бої розгорнулися з новою силою

За словами офіційного Єревану, ще напередодні азербайджанські війська впритул підійшли до столиці невизнаної Нагірно-Карабахської республіки – міста Степанакерт. Зокрема, мовиться про містечко Шуша. А вже вранці 8 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про звільнення Шуші від армії Вірменії. Згодом його з цим привітав турецький колега Реджеп Ердоган.

Натомість Міністерство оборони Вірменії інформацію про взяття міста заперечують. Кажуть: напружені бої досі тривають й армія Вірменії не збирається відступати. Також Єреван звинуватив війська Азербайджану в обстрілі Степанакерту та Мартуні (друге за кількістю населення місто в Карабасі).

В Баку, зі свого боку, стверджують, що Вірменія обстріляла кілька сіл Азербайджану – мовиться про Тертерський, Агдамський і Агджабедінський райони.

Бої за місто Шуша: дивіться відео

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Багатотисячні протести в Грузії

Подробиці недільного протесту

Через імовірну фальсифікацію на парламентських виборах у Грузії тисячі людей вийшли на вулиці столиці Тбілісі та інших грузинських міст. Лідери опозиції вже висловили свої вимоги владі, але та відмовилася їх виконувати..

Найбільша акція зібралася в Тбілісі біля будівлі ЦВК. Туди люди з'їжджалися з усіх куточків країни. Ті, хто не змогли поїхати до столиці, висловлювали протест на вулицях власних міст. Зокрема, великий мітинг проходив у Батумі.

Протести підтримали десятки політичних партій, зокрема й 7 тих, які за результатами виборів проходять у парламент Грузії. Це всі партії, крім владної "Грузинської мрії – демократичної Грузії" грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Тисячі грузинів вийшли на протести через результати виборів: дивіться відео

Розгін

Увечері грузинська влада вирішила розігнати протести в Тбілісі. Перед будівлею ЦВК мобілізували додаткові бригади спецпризначенців. Також використали водомети та пустили сльозогінний газ.

За словами МВС Грузії, поліція застосувала силу до протестувальників законно:вони нібито спробували увірватися в будівлю ЦВК і не підпорядковувалися указам правоохоронців. ДО слова. Проросійські ЗМІ пишуть, протестувальники закидували силовиків камінням, коли ті розганяли протести.

Відомо про кількох потерпілих. Щодо затриманих інформації наразі немає.

Дивіться відео розгону мітингувальників у Тбілісі

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Укрзалізниця відкриває продаж квитків на деяких станціях

В Укрзалізниці відкрили продаж квитків на низці станцій з 9 листопада. Раніше ці станції були закритими через потрапляння в червону зону карантину. У компанії запевняють, що поїздки – безпечні, адже у потягах та на вокзалах дотримуються всіх протиепідеміологічних заходів.

Станції, на яких відкриють продаж квитків:

Берегове,

Волосянка-Закарпатська,

Великий Березний,

Кострино,

Перечин,

Ставне,

Ужгород,

Пологи,

Сарата,

Кулевча,

Шепетівка.

На які потяги можна купити квитки на цих станціях

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№ 10/9 Маріуполь – Київ;

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь – Київ;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 91/92 Львів – Київ;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 107/108 Одеса – Ужгород;

№ 116/115 Київ – Бердянськ;

№ 145/146 Київ – Ізмаїл;

№ 217/218 Київ – Рахів;

№ 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

Важливо! Згідно з рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС 9 листопада закриють продаж квитків зі станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ — Херсон. На цій станції посадка – заборонена.