У президента Володимира Зеленського та глави Офісу Президента Андрія Єрмака виявили коронавірус. Запобіжний захід обрали нападнику, що вчинив різанину у Кривому Розі та водієві, що "зніс" пішоходів у Харкові. Азербайджан збив російський військовий вертоліт. На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус. Такими були головні новини 9 листопада.

Найважливіші новини України та світу за понеділок, 9 листопада:

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У Зеленського та Єрмака – коронавірус

Президент Володимир Зеленський та глава Офісу Президента Андрій Єрмак заразились коронавірусом.

Першим про хворобу повідомив Зеленський. Президент розповів, що з симптомів коронавірусу у нього є лише підвищена температура – 37,5. Єрмак ж стверджує, що почувається нормально.

Обоє політиків самоізолювались, однак планують працювати дистанційно.

Зверніть увагу! В Офісі Президента переконують, що всі працівники установи здають ПЛР-тести на COVID-19 постійно. Усіх, хто контактував з хворими, відправили на самоізоляцію. Зауважимо, заступниця Єрмака Юлія Ковалів отримала негативний результат тесту.

До слова, на коронавірус захворів також міністр фінансів Сергій Марченко.

До речі Усі лікарні припиняють планові операції та переходять на лікування хворих з коронавірусом

Арешт підозрюваних у масштабній ДТП у Харкові та різанині у Кривому Розі

Запобіжний захід для підозрюваного у ДТП

Суд обрав запобіжний захід єгиптянину Хенді Алі, якого підозрюють у спричиненні масштабної ДТП у Харкові. Чоловіка триматимуть під вартою 60 діб, однак він може внести заставу у розмірі 10 мільйонів 510 тисяч гривень.

Алі повністю визнав свою провину та розкаявся. Проте запевняє, що його авто штовхнула інша автівка, тому він втратив контроль і виїхав на острівець безпеки.

Що відомо про Хенді Алі? 22-річний єгиптянин у день ДТП мав бути у СІЗО через справу про бійку з різаниною, проте його відпустили під заставу в 105 тисяч гривень. За 2 роки перебування в Україні чоловік 26 разів порушував правила дорожнього руху.

Що відомо про ДТП на переході у Харкові

У Харкові 7 листопада водій "зніс" 4 людей на острівці безпеки.

У результаті 3 людей постраждали, серед них була дитина.

Двоє людей досі перебувають у лікарні. Їх стан важкий.

Запобіжний захід для підозрюваного у різанині

Суд вирішив, що підозрюваного у різанині у Кривому Розі Тараса Усенка триматимуть під вартою 60 діб. Внести заставу він не зможе.

Нападнику обрали запобіжний захід, дивіться відео:

Різанина у Кривому Розі: що відомо

7 листопада у Кривому Розі чоловік з ножем напав на перехожих.

Загинули 2 людей – 60-річний батько та 30-річний син. Ще 8 людей отримали поранення.

Нападника Тараса Усенка затримали, коли той намагався зарізати матір з дитиною.

Що відомо про Тараса Усенка? Чоловік раніше повернувся з Чехії, де був на заробітках. Рідні кажуть, що тоді він став ніби іншою людиною. Усенко говорив, що чує голоси демонів, а на стінах у нього вдома знайшли дивні містичні символи. Крім того, Усенко перед нападом записував інформацію про своїх жертв у зошит.

Детальніше Різанина у Кривому Розі 7 листопада: все, що відомо, фото, відео

Азербайджан збив російський вертоліт Азербайджан збив на кордоні з Вірменією російський вертоліт. Повітряний транспорт "Мі-24" супроводжував колону воєнної бази Росії у Вірменії. Тоді його збили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Відомо, що 2 членів екіпажу загинули, ще одного – забрали до лікарні з травмами середньої важкості. В Азербайджані ж заявили, що вертоліт збили випадково. В Баку наголосили, що готові виплатити компенсацію. Зверніть увагу! Бойові дії між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі тривають з 27 вересня, хоча конфлікт між країнами є давно. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням. Дивіться відео падіння вертольота:

Вертоліт палає / Фото з телеграм-каналу Kotznews

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На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус

На Херсонщині в Білозерському районі перекинувся рейсовий автобус. У результаті 2 людей загинули та 18 постраждали. Загиблим жінкам було по 42 та 54 роки.

Чому трапилась ДТП

За інформацією поліції, водій обрав небезпечну швидкість. Крім цього була погана погода. Тому автобус з'їхав у кювет та перекинувся.

Водію загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Керувати транспортом протягом 3 років, ймовірно, він теж не зможе.



Перекинутий автобус / Фото з соцмереж