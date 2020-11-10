Головні новини 10 листопада: у Вірменії поновилися протести, Зеленський поговорив з Меркель
У Вірменії поновились протести, люди вимагають анулювати угоду про мир. Зеленський обговорив з Меркель нормандську зустріч та вакцину проти COVID-19. Окупанти зірвали відкриття КПВВ на Донбасі. Український прем'єр Денис Шмигаль отримав негативний тест на коронавірус. ВМС України тренувалися з кораблями НАТО у Чорному морі. Такими були головні новини 10 листопада.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Протести у Вірменії поновилися
До будівлі уряду у столиці Вірменії Єревані знову почали сходитись люди. Вони висловлюють своє невдоволення рішенням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна щодо Нагірного Карабаху.
Важливо З'явився повний текст угоди щодо Нагірного Карабаху між Вірменією, Азербайджаном та Росією
Люди виступають проти угоди, адже у документі мовиться про передачу низки районів Нагірного Карабаху Азербайджану. Саме тому вірмени хочуть анулювати угоду між Вірменією, Азербайджаном та Росією.
Зауважимо, що у ніч проти 10 листопада після заяви прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна про завершення війни в Нагірному Карабасі, в Єревані спалахнули масові акції протесту. Люди увірвалися до будівлі уряду, шукаючи прем'єр-міністра Ніколу Пашиняна. Згодом протестувальники захопили парламент.
Протести у Вірменії біля будинку уряду після заяви по Карабаху: дивіться відео
Що відомо про угоду щодо Карабаху?Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали тристоронню угоду. Згідно з документом, з 10 листопада оголошується повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі. Очільник вірменського уряду Пашинян заявив, що це рішення було для нього дуже важким. Документ передбачає, що у Карабах на 5 років введуть російських миротворців, Вірменія та Азербайджан залишаться на зайнятих позиціях, відбудеться обмін військовополоненими, а всі транспортні вузли у Карабасі мають розблокувати.
Зеленський провів телефонну розмову з Меркель
Володимир Зеленський 10 листопада провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Політики обговорювали теми "нормандської четвірки", доступ України до вакцини проти коронавірусу, а також про перебіг перемир'я на сході.
Головні тези розмови
- Володимир Зеленський наголосив, що важливо продовжувати переговори "нормандської четвірки". Президент України заявив про важливість підтримки Німеччиною та Францією мирних ініціатив України.
- Також Зеленський побажав Німеччини успішної боротьби з коронавірусом. Президент України звернувся до Меркель з проханням розширити доступ Україні до вакцини проти коронавірусу, яка наразі розробляється у межах міжнародного фонду COVAX.
- Сторони домовилися про подальшу координацію зусиль для подолання наслідків пандемії. Наостанок Меркель побажала Зеленському здоров'я та якнайшвидшого одужання від COVID-19.
- Зеленський розповів про перебіг перемир'я на сході України. Він наголосив, що це – найтриваліше перемир'я за весь період війни.
Більше про це Зеленський обговорив з Меркель нормандську зустріч та вакцину проти COVID-19
Окупанти зірвали відкриття КПВВ на Донбасі
З 10 листопада в районі проведення ООС мали відновити роботу всі контрольні пункти в'їзду – виїзду. Але проросійські бойовики зірвали відновлення роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду – виїзду на Донбасі. Це свідчить про ставлення Росії як до людей, так і до виконання домовленостей.
Міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков заявив, що люди чекали на відкриття КПВВ, яке мало стати синхронним з обох сторін. Однак окупанти вчергове знехтували домовленостями й не відкрили їх.
Попри це, контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на підконтрольній уряду території працюють щодня з 08:00 до 16:00.
Шмигаль здав тест на COVID-19
9 листопада на коронавірус захворів Президент України Володимир Зеленський. Слідом за ним недугу виявили й в очільника Офісу Президента Андрія Єрмака. Український прем'єр Денис Шмигаль напередодні контактував з інфікованим президентом, тому також здав тест на COVID-19. Однак прем'єр-міністр отримав негативний результат.
Що цьому передувало
- 9 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що захворів на коронавірус.
- Згодом стало відомими про інфікування керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а також міністра фінансів Сергія Марченка та очільника Міноборони Андрія Тарана.
- У Шмигаля повідомили, що в п'ятницю, 6 листопада, всі були на презентації економічного аудиту країни. Тому прем'єр має здати тест.
- Щодо стану здоров'я очільника уряду, то пресслужба Каміну запевняла, що він працює та симптомів хвороби у нього немає.
Спільне тренування ВМС України та НАТО
У північно-західній частині Чорного моря 10 листопада відбулося спільне тренування Військово-Морських Сил України та кораблів НАТО. Мета тренування – налагодити взаємодію морських підрозділів відповідно до стандартів Альянсу.
Участь у тренуваннях взяли кораблі Військово-Морських Сил низки країн, зокрема Греції, Італії, Болгарії, Румунії та Туреччини. Після того, як кораблі зустрілися у запланованій точці, вони відпрацювали низку корабельних вправ.
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