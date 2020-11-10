У Вірменії поновились протести, люди вимагають анулювати угоду про мир. Зеленський обговорив з Меркель нормандську зустріч та вакцину проти COVID-19. Окупанти зірвали відкриття КПВВ на Донбасі. Український прем'єр Денис Шмигаль отримав негативний тест на коронавірус. ВМС України тренувалися з кораблями НАТО у Чорному морі. Такими були головні новини 10 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Протести у Вірменії поновилися

До будівлі уряду у столиці Вірменії Єревані знову почали сходитись люди. Вони висловлюють своє невдоволення рішенням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна щодо Нагірного Карабаху.

Важливо З'явився повний текст угоди щодо Нагірного Карабаху між Вірменією, Азербайджаном та Росією

Люди виступають проти угоди, адже у документі мовиться про передачу низки районів Нагірного Карабаху Азербайджану. Саме тому вірмени хочуть анулювати угоду між Вірменією, Азербайджаном та Росією.

Зауважимо, що у ніч проти 10 листопада після заяви прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна про завершення війни в Нагірному Карабасі, в Єревані спалахнули масові акції протесту. Люди увірвалися до будівлі уряду, шукаючи прем'єр-міністра Ніколу Пашиняна. Згодом протестувальники захопили парламент.

Протести у Вірменії біля будинку уряду після заяви по Карабаху: дивіться відео

Що відомо про угоду щодо Карабаху? Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали тристоронню угоду. Згідно з документом, з 10 листопада оголошується повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі. Очільник вірменського уряду Пашинян заявив, що це рішення Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали тристоронню угоду. Згідно з документом, з 10 листопада оголошується повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі. Очільник вірменського уряду Пашинян заявив, що це рішення було для нього дуже важким. Документ передбачає, що у Карабах на 5 років введуть російських миротворців , Вірменія та Азербайджан залишаться на зайнятих позиціях, відбудеться обмін військовополоненими, а всі транспортні вузли у Карабасі мають розблокувати.

Більше про перебіг конфлікту між Вірменією та Азербайджаном – читайте за посиланням.

Зеленський провів телефонну розмову з Меркель

Володимир Зеленський 10 листопада провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Політики обговорювали теми "нормандської четвірки", доступ України до вакцини проти коронавірусу, а також про перебіг перемир'я на сході.

Головні тези розмови

Володимир Зеленський наголосив, що важливо продовжувати переговори "нормандської четвірки". Президент України заявив про важливість підтримки Німеччиною та Францією мирних ініціатив України.

України заявив про важливість мирних ініціатив України. Також Зеленський побажав Німеччини успішної боротьби з коронавірусом. Президент України звернувся до Меркель з проханням розширити доступ Україні до вакцини проти коронавірусу, яка наразі розробляється у межах міжнародного фонду COVAX.

Президент України звернувся до Меркель з проханням проти коронавірусу, яка наразі розробляється у межах міжнародного фонду COVAX. Сторони домовилися про подальшу координацію зусиль для подолання наслідків пандемії. Наостанок Меркель побажала Зеленському здоров'я та якнайшвидшого одужання від COVID-19.

Наостанок Меркель побажала Зеленському здоров'я та якнайшвидшого одужання від COVID-19. Зеленський розповів про перебіг перемир'я на сході України. Він наголосив, що це – найтриваліше перемир'я за весь період війни.

Більше про це Зеленський обговорив з Меркель нормандську зустріч та вакцину проти COVID-19

Окупанти зірвали відкриття КПВВ на Донбасі

З 10 листопада в районі проведення ООС мали відновити роботу всі контрольні пункти в'їзду – виїзду. Але проросійські бойовики зірвали відновлення роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду – виїзду на Донбасі. Це свідчить про ставлення Росії як до людей, так і до виконання домовленостей.

Міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков заявив, що люди чекали на відкриття КПВВ, яке мало стати синхронним з обох сторін. Однак окупанти вчергове знехтували домовленостями й не відкрили їх.

Попри це, контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на підконтрольній уряду території працюють щодня з 08:00 до 16:00.

Зверніть увагу! Раніше окупанти відмовилися поновлювати пропуск через КПВВ на Донбасі. Вони вважають, що відкриття цих пунктів пропуску з ними не узгодили.

Шмигаль здав тест на COVID-19

9 листопада на коронавірус захворів Президент України Володимир Зеленський. Слідом за ним недугу виявили й в очільника Офісу Президента Андрія Єрмака. Український прем'єр Денис Шмигаль напередодні контактував з інфікованим президентом, тому також здав тест на COVID-19. Однак прем'єр-міністр отримав негативний результат.

Що цьому передувало

9 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що захворів на коронавірус.

Згодом стало відомими про інфікування керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а також міністра фінансів Сергія Марченка та очільника Міноборони Андрія Тарана.

У Шмигаля повідомили, що в п'ятницю, 6 листопада, всі були на презентації економічного аудиту країни. Тому прем'єр має здати тест.

Щодо стану здоров'я очільника уряду, то пресслужба Каміну запевняла, що він працює та симптомів хвороби у нього немає.

Цікаво! За добу 9 листопада в Україні виявили ще 10 179 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Це новий антирекорд. Загальна кількість хворих зросла до 479 197. За увесь час епідемії 214 657 пацієнтів одужали, натомість 8 756 людей померли.

Спільне тренування ВМС України та НАТО

У північно-західній частині Чорного моря 10 листопада відбулося спільне тренування Військово-Морських Сил України та кораблів НАТО. Мета тренування – налагодити взаємодію морських підрозділів відповідно до стандартів Альянсу.

Участь у тренуваннях взяли кораблі Військово-Морських Сил низки країн, зокрема Греції, Італії, Болгарії, Румунії та Туреччини. Після того, як кораблі зустрілися у запланованій точці, вони відпрацювали низку корабельних вправ.



Спільне тренування ВМС України та НАТО / Фото ВМС

