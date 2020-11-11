В Україні запровадили загальнонаціональний карантин та карантин вихідного дня. У Вірменії люди вийшли на масові протести через угоду про мир у Нагірному Карабаху. Спікер українського парламенту Дмитро Разумков підхопив COVID-19. ЦВК України не може оголосити результати місцевих виборів. Такими були головні новини 11 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Кабмін посилив карантин в Україні

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Поділ України на 4 карантинні зони більше не діятиме, натомість у країні повернули загальнонаціональний карантин. На всій території країни мають дотримуватися обмежень помаранчевої зони. Таке рішення Кабінет Міністрів України аргументує погіршенням ситуації з COVID-19.

Зверніть увагу! За добу 10 листопада в Україні виявили 10 611 нових випадків зараження коронавірусом. Усього від початку пандемії в Україні заразилися 489 808 людей.

Що змінилося в Україні

заборонили масові заходи з аудиторією понад 20 людей;

заборонили роботу нічних клубів та інших розважальних закладів;

громадський транспорт має бути заповнений лише на 50%;

театри та кінотеатри можуть працювати, однак зали мають бути заповнені лише до 50%;

заклади громадського харчування працюватимуть лише від 7:00 до 22:00.

Окрім того, в Україні діятиме карантин вихідного дня. Його правила набудуть чинності у ніч з 14 на 15 листопада. У суботу та неділю в Україні не працюватимуть торгово-розважальні заклади, кафе та ресторани, спортзали, готелі, фітнес-центри, готелі тощо.

Шмигаль про необхідність введення карантину вихідного дня: відео

Вірмени вимагають відставки Пашиняна

У Єревані люди продовжують протестувати через угоду про мир у Нагірному Карабасі. Таке рішення влади вірмени називають капітуляцією. Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Вони встановили посадовцеві дедлайн: до 00:00 12 листопада. Мітинги підтримали 17 опозиційних політичних сил.

Фракції "Процвітаюча Вірменія" і "Світла Вірменія" ініціювали позачергове засідання парламенту 11 листопада. Саме там мали обговорити подальшу долю Пашиняна. Однак зібрати кворум не вдалося, на засідання прийшла лише віцеспікерка Лена Назарян.

Зверніть увагу Комітет національного порятунку Вірменії: опозиція об'єдналась та вимагає відставки Пашиняна

Протестувальники не розходяться по домівках. Вони запевнили, що нікуди не підуть, доки Пашинян не подасть у відставку.

Наразі вірменські опозиціонери переконані: для порятунку Нагірного Карабаху достатньо зробити лише 3 кроки. Їх озвучив представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян.

Перший – створення Комітету порятунку батьківщини, що ми вже зробили. Другий – негайно вимагати відставки Нікола Пашиняна і уряду. Третій – рятувати продані владою наші землі,

– сказав Сагателян.

Пашинян розповів, що мусив підписати заяву, адже у нього не було іншого вибору. Інакше у Нагірному Карабасі настав би колапс, і тисячі вірменських військових опинилися б у пастці.

Протести у Вірменії: дивіться відео

Дмитро Разумков заразився COVID-19

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на коронавірус. Наразі політик добре почувається і продовжує дистанційно працювати.

Сьогодні хвороба наздогнала й мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде й надалі,

– розповів спікер.

Разумков вкотре нагадав українцям, що ризик підхопити COVID-19 є у кожного, тому не варто легковажити.

"Дотримуйтеся карантинних обмежень і бережіть себе й близьких! Щиро бажаю вам всім здоров'я!" – наголосив політик.

Українці стурбовані новиною про зараження спікера і бажають йому якнайшвидшого одужання.

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ЦВК не може оголосити результати місцевих виборів

Центральна виборча комісія досі не отримала дані про 90 голів українських населених пунктів. Доки усі голоси не будуть підраховані, ЦВК не зможе оголосити результати місцевих виборів. Станом на 11 листопада вже відомі дані про 318 міських голів 403 голів селищних рад та 594 голови сільських рад.

У Комітеті виборців України розповіли, що процес підрахунку ускладнює низка факторів:

оскарження наявних результатів місцевих виборів у суді;

повторний перерахунок голосів на деяких виборчих дільницях;

зараження членів виборчих комісій коронавірусом.

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У КВУ закликали ЦВК втрутитися у ситуацію і самостійно встановити результати виборів у проблемних громадах.

На думку Комітету виборців, наразі вкрай важливо припинити всі маніпуляції, пов'язані зі встановленням результатів виборів. Як це можна зробити? Ми вважаємо, що в ситуацію повинна втрутитися Центральна виборча комісія і самостійно встановити результати виборів у проблемних громадах,

– мовиться у повідомленні.

У 2021 році українці матимуть 11 додаткових вихідних

У 2021 році українці матимуть змогу добре відпочити та повеселитися. Кабмін затвердив 11 додаткових вихідних.

Актуально Вихідні на Новий рік і Різдво в Україні: скільки відпочиватимуть українці в січні

Люди відпочиватимуть у такі дні:

1 січня – Новий рік (п’ятниця);

7 січня – православне Різдво Христове (четвер);

8 березня – Міжнародний жіночий день (понеділок);

1 травня – Міжнародний день праці (субота);

2 травня – Великдень (неділя);

9 травня – День Перемоги (неділя);

20 червня – День Святої Трійці (неділя);

28 червня – День Конституції України (понеділок);

24 серпня – День Незалежності України (вівторок);

14 жовтня – День захисника України (четвер);

25 грудня – католицьке Різдво Христове (субота).



Календар вихідних днів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу