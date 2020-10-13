Уряд продовжив карантин до 31 грудня та ухвалив низку рішень щодо нього. Володимир Зеленський анонсував всенародне опитування з п'яти питань під час виборів. Українці можуть подорожувати вже до 58 країн світу. А Світлана Тихановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку. Такими були головні новини вівторка, 13 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Карантин в Україні продовжили

Через збільшення кількості нових хворих на COVID-19 адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня. Також уряд прийняв низку рішень щодо нових обмежень.

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Що вирішив Кабмін:

до індикаторів та критеріїв, яким визначається карантин на території України, внесуть зміни. Зокрема, – вдвічі підвищать показник охоплення тестувань – до 48 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

– до 48 на 100 тисяч населення протягом 7 днів; зміни будуть і щодо кількості ліжок , які враховані до різних карантинних зон. До загальної кількості не враховуватимуть ліжка в дитячих відділеннях, а лише у відповідних лікарнях, що займаються хворими на COVID-19;

, які враховані до різних карантинних зон. До загальної кількості не враховуватимуть ліжка в дитячих відділеннях, а лише у відповідних лікарнях, що займаються хворими на COVID-19; передбачають чіткі критерії для введення червоної зони (якщо захворюваність протягом 14 днів становить більше ніж 320 на 100 тисяч населення);

(якщо захворюваність протягом 14 днів становить більше ніж 320 на 100 тисяч населення); заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів лише до 22:00 у всіх карантинних зонах;

у всіх карантинних зонах; вводять суворі обмеження щодо масових заходів. У зеленій такий їх можна проводити за участю 50 людей (з дотриманням дистанції у 1,5 метра і масковим режимом), у жовтій – 30, у помаранчевій – 20;

У зеленій такий їх можна проводити за участю 50 людей (з дотриманням дистанції у 1,5 метра і масковим режимом), у жовтій – 30, у помаранчевій – 20; у зеленій, жовтій та помаранчевій зонах можна проводити спортивні змагання, але без глядачів;

у червоній зоні роботодавцям пропонують ввести позмінний графік для працівників, а за технічних можливостей – відправити їх на дистанційну роботу зі збереженням зарплати;

для працівників, а за технічних можливостей – відправити їх на школи підуть на канікули з 15 по 30 жовтня з майбутнім переведенням їх на дистанційне навчання . Тим часом закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендують перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада з можливим виселенням із гуртожитків;

. Тим часом закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендують перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада з можливим виселенням із гуртожитків; Держпродспоживслужба має посилити контроль за дотриманням санітарного законодавства та виконанням карантинних вимог при роботі садочків, ринків, готелів, магазинів та кафе;

місцева влада – виділити додатковий громадський транспорт в години пік, аби уникнути скупчень.



Скільки людей дозволено на масових заходах / Інфографіка 24 каналу

Важливо! На засіданні уряд виділив МОЗ 2,9 мільярда гривень з фонду боротьби з коронавірусом. Гроші підуть на закупівлю засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров'я, забезпечення лабораторних центрів та купівлю препарату Ремдесивір.

До слова, п’ятий президент Петро Порошенко поборов коронавірус.

Всенародне голосування від Зеленського

Володимир Зеленський анонсував, що 25 жовтня на виборчій дільниці українці зможуть відповісти на додаткові 5 запитань. Глава держави згодом повідомить, про що буде опитування.

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За його словами, питання стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні і в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами".

А в Офісі Президента наголошують, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, які є у референдуму. Так лише хочуть дізнатись думку суспільства щодо ключових питань.

Як ініціативу прокоментували в КВУ

У Комітеті виборців України занепокоєні таким рішенням президента та стверджують, що воно суперечить законодавству. Там також наголошують, що до виборів залишилось лише 12 днів, тому схожі навантаження на комісії можуть взагалі заблокувати весь процес. Виборцям потрібен час, аби ухвалити рішення.

Що кажуть у мережі

На звістку відреагували і в мережі: багато хто обурюється, а хтось підійшов із гумором. Українці пропонують Зеленському свої переліки запитань. Детально про це читайте за посиланням.

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Дивіться відеозвернення Зеленського:

Країни, відкриті для українців

Наразі Україна перебуває серед держав так званої червоної зони через стрімке поширення коронавірусу. Тому українці не можуть вільно мандрувати у будь-яку країну світу.

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Попри це, тепер для громадян нашої держави відкриті кордони 58 країн. Досі їх було менше – 52.

Українці зможуть полетіти у Бахрейн, Перу, Уганду, Пакистан, Сан-Томе і Принсіпі та Центральноафриканську республіку.

Країни відкриті для українців станом на 13 жовтня:

Туреччина;

Бразилія;

Домініканська Республіка;

Демократична Республіка Конго;

Сербія;

Албанія;

Північна Македонія;

Чорногорія;

Білорусь;

Великобританія;

США;

Мексика;

Єгипет;

Республіка Корея;

Ірак;

Іран;

Афганістан;

Південний Судан;

Судан;

Сьєрра-Леоне;

Руанда;

Ефіопія;

Сомалі;

Кенія;

Замбія;

Танзанія;

Бурунді;

Сейшельські острови;

Багами;

Ліван;

Болгарія;

Словенія;

ОАЕ;

Ірландія;

Мальдіви;

Антигуа і Барбуда;

Еквадор;

Ямайка;

Камбоджа;

Коморські острови;

Пакистан;

Пуерто-Рико;

Сент-Люсія;

Йорданія;

Колумбія;

Нігерія;

Гана;

Республіка Чад;

Республіка Того;

Республіка Джибуті;

Буркіна-Фасо;

Бенін;

Бахрейн;

Перу;

Пакистан;

Уганда;

Сан-Томе і Принсіпі;

Центральноафриканська республіка.

До слова, на сайті МЗС є інтерактивна карта, за допомогою якої можна перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян українців у будь-якій країні.



Які країни відкриті для українців / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! На жаль, до країн ЄС українці наразі потрапити не можуть. Винятки є лише для 8 окремих категорій. Зокрема, медичних працівників, прикордонників, перевізників, дипломатів, працівників міжнародних організацій, тих, хто мандрує цими країнами транзитом тощо.

Ультиматум Тихановської Лукашенку

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська оголосила самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку ультиматум.

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Вона дала владі 13 днів, аби виконати основні вимоги протестувальників і опозиції.

Також вона закликала тих, хто все ще підтримує, більше не підтримувати цей режим. Адже кожен, хто ще не вирішив перейти на бік народу, – співучасник терору.

За її словами, упродовж цих двох місяців тривали криза, насилля та беззаконня.

Які три основні вимоги має виконати влада Білорусі

Лукашенко повинен оголосити про відхід;

насильство на вулицях має зупинитися повністю;

усіх політв'язнів слід звільнити.

Що буде після 25 жовтня

Якщо до 25 жовтня влада Білорусі не виконає вищезазначені вимоги, вся країна мирно вийде на вулиці, а 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажу в державних магазинах.

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Зверніть увагу! У Білорусі не стихають протести. Вже понад 2 місяці поспіль громадяни країни виходять на вулиці міст. Так вони висловлюють свою незгоду з результатами президентських виборів. Більше про протести в Білорусі ви можете дізнатися за посиланням.