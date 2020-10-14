В Україні традиційно відзначили День захисника. Помер військовий Микола Микитенко, який підпалив себе на Майдані Незалежності. Також у цей день помер видатний мовознавець Олександр Пономарів. Азербайджан має перевагу у війні проти Вірменії. Відомі деталі "народного опитування". Такими були головні новини 14 жовтня.

Найважливіші події України й світу за сьогодні:

День захисника України

В Україні вже традиційно 14 жовтня святкують День захисника. У цей день дякують усім захисникам і захисницям – військовим, волонтерам, медикам і багатьом іншим.

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До Дня захисника у Києві пройшли церемонії покладання квітів до пам'ятників та місць поховань захисників України. До свята київські освітяни й волонтери передали подарунки військовим, а столичним учням провели національно-патріотичний фестиваль "Патріотичний Non-Stop".

У Львові відбувся марш і концерт "Дякуємо Захисникам", на якому вшанували всіх загиблих героїв за вільність та незалежність України. Тим часом ветерани УПА підняли український прапор на меморіалі Небесної Сотні.

Хода до Дня захисника України відбулася і в Харкові. Учасники заходу несли прапор зі символікою військових підрозділів та волонтерських організацій.

В Одесі поклали квіти до Меморіального каменя на честь воїнів, які віддали своє життя за незалежність і цілісність України. Після того в пам'ять про загиблих українських захисників провели молебень. Виступив святковий оркестр.

У Полтаві до Дня захисника відкрили Стіну пам'яті полеглих за Україну у музеї важкої бомбардувальної авіації. На ній є фотографії та історії майже 4 тисяч воїнів, які загинули на Донбасі. Понад 150 із них – жителі Полтавщини.

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Помер Микола Микитенко

У лікарні помер військовий Микола Микитенко, який у ніч проти 11 жовтня підпалив себе на Майдані Незалежності. Внаслідок самопідпалу військовий отримав 90% опіків тіла й упав у кому.

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У поліції заявили, що наразі не знають про причини самопідпалу Микитенка. Однак активісти й донька загиблого переконані: причиною такого вчинку став протест проти дій чинної влади. Юлія Микитенко пояснювала, що її тато усвідомлював свої дії.

Незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування й повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам'яті й чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалась молодь, яка підбігла. У фонтані на Майдані,

– зізналася Микитенко.

На своїй сторінці у фейсбуці військовий неодноразово критикував ситуацію в Україні. Останній пост він написав у день, коли вчинив самопідпал.

Помер Олександр Пономарів

Цього дня, на жаль, Україна втратила ще одну видатну людину. Український філолог і мовознавець Олександр Пономарів, який останній рік життя провів у лікарні, пішов з життя, не доживши кількох днів до 85 дня народження.

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Відомо, що у Пономаріва був перелом хребта, і він у тяжкому стані перебував у лікарні тривалий час. Наприкінці червня професор невдало впав та отримав таку складну травму.

Нардеп Микола Княжицький повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що прощання з видатним українським мовознавцем відбудеться у суботу, 17 жовтня.

Перевага Азербайджану у війні

Армія Вірменії відступила на двох напрямках в Нагірному Карабасі. Водночас Азербайджан повідомив, що звільнив від окупації ворогом одразу 8 населених пунктів.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян визнав, що вірменським війська довелося відступити на південному й північному напрямках у Нагірному Карабаху.

Водночас він звинуватив Азербайджан у зміні тактики на таку, що має на меті сіяти паніку серед місцевих і військових, здійснюючи диверсійні вилазки.

Азербайджан назвав звільнені населені пункти: Гарадагли, Хатунбулаг і Гараколлу у Фізулинському районі, що на півдні, а також села Булутан, Мелікджанли, Кемертюк, Теке й Тагасер у Ходжавендському районі, що на півночі.

За заявами азербайджанської влади, напередодні вони й узагалі змогли звільнити одразу 40 населених пунктів.

Деталі "всенародного опитування" Зеленського:

Президент України Володимир Зеленський ще раніше анонсував проведення "всенародного опитування" під час місцевих виборів. Нині він назвав перше з 5 питань. Воно звучатиме так:

Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

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Крім того, в Офісі Президента розповіли, що до всенародного опитування, яке проведуть 25 жовтня 2020 року, надрукують 5 мільйонів спеціальних анкет. Там буде по 5 запитань з двома варіантами відповіді: так або ні.

Заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла, що організацією опитування не займатимуться ні ЦВК, ні партія. Цей процес візьме на себе якась окрема структура. Кравчук також наголосила, що фінансуватимуть опитування не за бюджетні гроші.

В Офісі Президента запевнили, що в опитуванні 25 жовтня не буде "спекуляцій навколо Донбасу та інших класичних провокаційних тем, які історично використовують політичні групи у своїх агресивних пропагандистських фейках".

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