Відразу 8 обласних центрів потрапили до червоної карантинної зони в Україні. Стали відомі всі 5 запитань із всеукраїнського опитування Зеленського. Під час засідання Харківської облради спалахнув скандал через коронавірус. Зеленський виступить у Раді. Передвиборчі обіцянки Байдена щодо України. Такими були головні новини 15 жовтня.

Найважливіші новини України та світу, за сьогодні, 15 жовтня:

Нове карантинне зонування

Актуально Які міста потрапили у червону зону: список

15 жовтня в Україні оновили карантинне зонування. Згідно з ним, відразу 8 обласних центрів потрапили до червоної зони.

Йдеться про: Івано-Франківськ, Полтаву, Суми, Тернопіль, Чернівці, Чернігів, Хмельницький та Харків. Також "червоними" стали низка районів у цих регіонах, а також окремі райони Волинської, Житомирської, Київської, Луганської, Одеської, Рівненської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, та Чернігівської областей.

З повним переліком міст та районів, що потрапили у різні карантинні зони ви можете ознайомитись за посиланням.

Водночас помітно зросла помаранчева зона карантину, в яку, окрім Києва, потрапили такі обласні центри:

Вінниця;

Луцьк;

Дніпро;

Житомир;

Ужгород;

Львів;

Одеса;

Рівне;

Херсон;

Черкаси.

Також до помаранчевої зони потрапили понад пів сотні менших міст та ще стільки ж районів.

Цікаво, що у МОЗ бачать кілька причин такого різкого зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні. Так, головний санітарний лікар Віктор Ляшко виділив 5 основних причин цієї сумної тенденції.

А саме:

Перше – це специфіка циркуляції збудника на яку ніщо не може вплинути.

Друге — це сезонність. Збудник потрапляє в сезон грипоподібних захворювань, коли створюються умови для циркуляції.

Третє — це наслідки першого карантину. Люди після тривалого терміну перебування на карантині перестають боятися будь-якої хвороби, ризикують і нехтують протиепідемічними правилами.

Четверте — це нехтування правилами навіть суб'єктами господарювання.

П'яте – проведення масових заходів.

Зауважимо, що днями Кабмін ухвалив рішення щодо масових заходів, згідно з яким:

У зеленій карантинній зоні у масових заходах можуть водночас брати участь не більше 50 людей (за дотримання дистанції у 1,5 метри та при масковому режимі).

У жовтій карантинній зоні – не більше 30 людей.

У помаранчевій – не більше 20.

У червоній таких заходів не можна проводити взагалі.



Скільки людей дозволено на масових заходах / Інфографіка 24 каналу

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Дуже несприятлива, оскільки вже кілька днів поспіль у державі фіксують приріст у понад 5 тисяч хворих щодня.



Так, станом на 15 жовтня в Україні вже зафіксували 281 239 випадків COVID-19, 5 302 із них – летальні, а 119 650 людей одужали.

Питання всенародного опитування Зеленського

Думка Передвиборча провокація, – Гармаш про всенародне опитування Зеленського

15 жовтня глава держави озвучив друге із п’яти питань всенародного опитування, яке проводитимуть в Україні у день місцевих виборів 25 жовтня.

Воно звучить так:

Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

До слова, Зеленський у своєму черговому відеозверненні також закликав українців приходити 25 жовтня на вибори та голосувати, адже "буде так, як вирішать вони".

Втім, у мережу потрапили всі 5 запитань, які поставлять українцям під час опитування. В Офісі Президента вже підтвердили: "злив" правдивий, питання справжні.

То якими будуть ці 5 запитань до народу України:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Зверніть увагу! І в Офісі Президента України, і у Верховній Раді пояснювали, що опитування не має жодної юридичної сили. Результати опитування не можна вважати ні референдумом, ні навіть соціологічним опитуванням. Крім того, таке опитування не можна проводити на виборчих дільницях. Тож опитування проводитимуть волонтери поряд з дільницями.

Скандал у Харкові

Тим часом Кладуть в коридорах: на Харківщині переповнені лікарні, місць пацієнтам не вистачає

На засіданні Харківської обласної ради 15 жовтня спалахнула словесна перепалка між главою ОДА Олексієм Кучером та депутатами. Кучер був запрошений на засіданні, під час якого заступник голови облради Володимир Скоробагач звернувся до заступника очільника ОДА Пастуха.

Він звинуватив його у катастрофічній ситуації з коронавірусом у регіоні, що нібито спричинена поганою роботою Департаменту охорони здоров'я ОДА.

Заступитися за свого заступника вирішив Кучер. Він нецензурною лайкою відповів і Скоробагачу, і низці депутатів області.

Х**ню це ви зараз городите. Тому що ніяких немає абсолютно конкретних прикладів, які говорили про те, що у нас в Департаменті хаос. Конкретні прошу приклади... Ви зараз говорите, що в нас мало ліжок? Так! Що стіни пошарпані? Так! Що ви робили 5 років, щоб була інша ситуація? Н**ера не робили разом з Булахом на пару. Тепер ви починаєте тут комусь пред'являти претензії,

– сказав Кучер.

Він додав, що саме облдержадміністрація зараз дбає, аби у регіоні вистачало всього для порятунку людей. Кучер також крикнув, що все, що роблять депутати – це займаються балаканиною.

Сварка в Харківській обласній раді через ситуацію з коронавірусом: відео 18+

Після цього Скоробагач підійшов до Кучера і розмова перейшла на крики.

"Ви нічого не приймаєте, тільки др**ите! Керівника Департаменту пів року на роботі нема! Взагалі нічого нема", – кричав Скоробагач.

Суперечку припинив голова обласної ради Сергій Чернов.

Зверніть увагу! З 19 жовтня Харків опиниться у червоній карантинній зоні. Ситуація з коронавірусом там справді складна. Станом на 15 жовтня у регіоні підтвердили вже 26 913 випадків COVID-19. Відомо, що 5 389 хворих вже одужали, а 430 пацієнтів померли під час перебігу хвороби.



Область щодня встановлює рекорди за добовим приростом хворих. Лише за попередню добу на Харківщині захворіла 651 людина.

Зеленський виступить у Раді

Ще з важливого сьогодні Президент Киргизстану Жеенбеков пішов у відставку

20 жовтня відбудеться пленарне засідання Верховної Ради, на якому, окрім розгляду бюджету, також очікують і виступ президента Володимира Зеленського. Під час нього глава держави виголосить традиційне щорічне послання.

У ньому президент визначить стратегічні напрямки розвитку України.

Цікаво, що виступ мав відбутись ще у квітні, однак через коронавірус його відтермінували. Зауважимо, що зараз ситуація з COVID-19 набагато гірша, аніж була у квітні.

Ба більше – Рада навіть пішла на вимушений карантин наприкінці вересня через велику кількість інфікованих парламентарів.

Обіцянки Байдена щодо України

Цікаво МВФ назвав реальний курс гривні до долара й зробив прогноз до 2025 року

Кандидат у президенти США Джо Байден назвав головні пріоритети щодо України, якщо він переможе на виборах. Стосуються вони війни на Донбасі та одвічної проблеми України та українців – корупції.

Так, Байден вимагатиме припинення конфлікту в Україні. Він також планує працювати з європейськими союзниками, щоб "підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, на яке вона заслуговує".

Окрім того, кандидат від демократів обіцяє надати Україні військову допомогу, зокрема і зброю, щоб допомогти захистити себе від агресії Росії.

Джозеф Байден також планує всіляко заохочувати український уряд, бізнес і суспільство до боротьби з корупцією. Він прагне, щоб "українські громадяни могли користуватись верховенством права та економічними можливостями".